El antiguo colegio Paidós en Jerez se convertirá en una residencia de adultos

La junta de gobierno local ha aprobado la adjudicación de la concesión administrativa del edificio que albergó el colegio Paidós a favor de la Fundación Upacesur Atiende para la implantación de una Residencia de Adultos y talleres ocupacionales destinados a personas con discapacidad. Este edificio fue adquirido por el Ayuntamiento a través de un acuerdo alcanzado de forma mutua con sus anteriores titulares, la Sociedad de Activos, Sareb, mediante la tramitación de un procedimiento administrativo de expropiación que culminó a finales de 2024.

El inmueble está situado en una parcela de 1.000 metros cuadrados de superficie de la barriada de Las Viñas, y más concretamente en la confluencia de las calles Percebá e Historiador Agustín Muñoz, y que está calificada en el PGOU como equipamiento público.

El primer teniente de alcaldesa y delegado de Patrimonio, Agustín Muñoz, ha explicado que con esta adjudicación se da respuesta a la solicitud presentada por la Fundación Upace Sur del otorgamiento a su favor, de modo directo, y can carácter gratuito, de la concesión administrativa del edificio del antiguo colegio Paidós al considerarlo idóneo, tanto por extensión superficial como por su ubicación estratégica, para la implantación de este centro, que cubrirá una necesidad no atendida en el municipio y permitirá ampliar la oferta de plazas residenciales especializadas, según el proyecto presentado por Upacesur.

En la citada propuesta, se explica de forma detallada los planes y objetivos en relación al uso de este edificio, que rehabilitará esta Fundación en su totalidad para convertirlo “en un recurso residencial innovador, basado en unidades de convivencia, talleres ocupacionales y servicios terapéuticos integrados destinados a personas con parálisis cerebral y pluri discapacidad de Jerez y su comarca a lo largo de todas las etapas de su vida, desde la infancia hasta la senectud”.

Objetivos de la Fundación Upacesur

El edificio, de 1.236,40 metros cuadrados de superficie, consta de un semisótano y de dos plantas más que incluyen distintas dependencias entre las que figuran un laboratorio, sala de usos múltiples, biblioteca, servicios médicos y varias aulas. Actualmente se encuentra en muy mal estado, por lo que con esta adjudicación se consigue, además, de la optimización de un recurso asistencial, “la recuperación de un inmueble que se encontraba en desuso y había sido objeto de numerosos actos de vandalismo”, en palabras de Agustín Muñoz.

En líneas generales, el objetivo de la Fundación al hacerse con esta concesión es, tal y como consta en el proyecto presentado, “ofrecer un proyecto de vida integral que contemple, por un lado, un servicio residencial de convivencia alternativa de máxima calidad y, por otro, una atención especializada que desarrolle las capacidades de ámbito formativo laboral, de ajuste personal y social y la adquisición de hábitos que favorezcan su integración y normalización”.

La Fundación Upacesur Atiende, incluye, entre sus objetivos, la prestación de servicios de rehabilitación integral y atención sociosanitaria para mejorar la calidad de vida de los usuarios y fomentar el desarrollo personal, la autonomía y la inclusión social y laboral de las personas con pluri discapacidad, por lo que se considera de interés general y público o social el otorgamiento a esta entidad de la presente concesión administrativa, de modo directo y carácter gratuito, según se contempla en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas.