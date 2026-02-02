El precio de la vivienda en Jerez sube hasta los 1.895 euros por metro cuadrado

Imagen de la urbanización La Alcaidesa, en La Línea

El precio de la vivienda de segunda mano en Jerez de la Frontera ha subido un 14,5% en un año, situando la cifra media de este tipo de pisos en el mes de enero en 1.895 euros por metro cuadrado.

Estos datos están recogidos en el último índice inmobiliario de Fotocasa y que ha hecho publico estes lunes 2 de febrero junto a los balances de la provincia de Cádiz, por comunidades autónomas y en el conjunto de España.

Según este listado, el precio de la vivienda de segunda mano creció un 0,5% en enero con respecto al mes anterior, por lo que "si tomamos estas referencias y lo multiplicamos por los 80 metros cuadrados de un apartamento estándar, el valor medio de un piso en Jerez es de 151.600 euros", apunta el portal inmobiliario en un comunicado.

El aumento del 14,5% cosechado por Jerez suponen 10 puntos menos con respecto a la media andaluza y casi seis puntos menos que el balance nacional.

Por comunidades, el precio de la vivienda de segunda mano en Andalucía aumentó un 24,5% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero en 2.775 euros por metro cuadrado.

La región ha experimentado en un año un incremento del 24,5% en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrados, pasando de 178.346 euros a 221.962 euros en enero de 2026 (43.617 euros de diferencia).

Este último valor interanual (24,5%) es el incremento más alto detectado en este periodo del año en los últimos 20 años.

Balance por provincias andaluzas: Granada encabeza el ranking

En las ocho provincias analizadas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de enero de 2026.

El orden de los incrementos por provincias es Granada (17,9%), Málaga (14,9%), Cádiz (13,9%), Córdoba (13,8%), Sevilla (13,6%), Huelva (7,2%) y Jaén (5,4%).

En cuanto a los precios, la provincia de Granada es la más cara con 2.497 euros/m2, seguida de Cádiz con 2.356 euros/m2, Sevilla con 2.142 euros/m2, Almería con 1.664 euros/m2, Huelva con 1.662 euros/m2, Córdoba con 1.623 euros/m2 y Jaén con 1.045 euros/m2.

Balance por municipios andaluces: La Alcaidesa se dispara con un 77,4%

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 95% de las 93 localidades analizadas en este informe.

En el primer puesto destaca La Alcaidesa, la urbanización ubicada en los términos municipales de San Roque y La Línea, que con un 77,4% deja muy atrás al resto de poblaciones andaluzas.

Estas ciudades completan los diez primeros puestos: Vera (54,8%), Atarfe v45,3%), Salobreña (40,7%), Manilva (40,2%), Ogíjares (34,3%), Cenes de la Vega (32,8%), Alhendín (32,4%), Armilla (31,7%) y Puerto Real (29,1%).

Además, destacan Casares (26,5%), Motril (24,7%), Monachil (22,8%), Antequera (22,8%), Cuevas del Almanzora (22,4%) y El Puerto de Santa María (20,9%).

Por otro lado, las ciudades con los descensos interanuales son: Torredonjimeno (-14,9%), Ayamonte (-7,3%), Pozoblanco (-1,7%), Barbate (-1,7%) y Lepe (-0,02%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, vemos que el orden de las ciudades con un precio superior a los 4.000 euros/m2 son: Marbella con 5.538 euros/m2, Benahavís con .504 euros/m2, La Alcaidesa con 5.028 euros/m2, Fuengirola con 4.941 euros/m2, Tarifa con 4.933 euros/m2, Nerja con 4.857 euros/m2, Estepona con 4.846 euros/m2, Casares con 4.546 euros/m2, Benalmádena con 4.425 euros/m2, Mijas con 4.347 euros/m2, Málaga capital con 4.262 euros/m2 y Torremolinos con 4.126 euros/m2.

Por otro lado, los municipios más económicos con precios inferiores a los 800 euros el metro cuadrado son: Mancha Real con 757 euros/m2, Pozoblanco con 772 euros/m2, Torredonjimeno con 779 euros/m2 y Bailén con 782 euros/m2.

"Andalucía registra una subida excepcional en el precio de la vivienda"

“El precio de la vivienda en Andalucía vuelve a registrar una subida excepcional, con un incremento interanual del 24,5%, el encarecimiento más alto detectado en este periodo del año en las últimas dos décadas. Pese a la intensidad de estas subidas, no estamos ante una burbuja inmobiliaria, sino frente al mayor desequilibrio entre oferta y demanda jamás observado en la comunidad: la demanda de compra se encuentra en máximos, mientras que la producción de obra nueva sigue siendo claramente insuficiente para absorberla", destaca María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa

Las previsiones apuntan a que el precio de la vivienda de segunda mano seguirá marcando récords en los próximos meses, lo que complicará todavía más la accesibilidad de los colectivos con rentas medias y bajas en Andalucía, que ven cómo el mercado se aleja de su capacidad adquisitiva a un ritmo sin precedentes”, concluye Matos, en el comunicado.