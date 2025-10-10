El antiguo Hotel Palmera Plaza de Jerez no se convertirá en un geriátrico

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Jerez ha aceptado el desistimiento expreso de la solicitud de licencia urbanística para la ejecución del proyecto de rehabilitación del antiguo Hotel Palmera Plaza para destinarlo a la construcción de un complejo sociosanitario.

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que en los últimos meses se han mantenido reuniones con la empresa promotora de este proyecto en la que sus responsables trasladaron su voluntad de desistir de la solicitud de la citada licencia urbanística, si bien anunciaron que están estudiando y valorando otras alternativas empresariales que igualmente contribuyan a revitalizar la zona y a generar actividad económica en la ciudad.

En este sentido, Belén de la Cuadra ha señalado que “desde Urbanismo, seguimos en contacto con este grupo inversor al objeto de hacer un seguimiento a las decisiones que adopten finalmente en relación al destino que quieren dar a estos suelos. Este desistimiento, por tanto, no significa que se renuncie a recuperar esta amplia parcela y a ponerla en uso, sino que se le dará un destino diferente al previsto inicialmente, y desde el gobierno daremos todas las facilidades para que, una vez presenten su nueva propuesta, se agilicen los trámites y los procesos administrativos necesarios”.

Asimismo, Belén de la Cuadra ha reiterado que “nuestra prioridad sigue siendo la recuperación de una amplia parcela del centro histórico que lleva mucho tiempo en desuso y abandonada, y que venía siendo objeto de numerosos actos vandálicos que generaban inseguridad e insalubridad en la zona”. En relación a ello, la delegada ha avanzado que esta iniciativa empresarial está enmarcada dentro de las prioridades de la Oficina Aceleradora de Proyectos aprobada recientemente por el Ayuntamiento.