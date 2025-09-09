Antonio Rey, Joana Jiménez, Joaquín 'El Zambo' y la compañía 'Yllana Teatro', estrellas del Otoño Flamenco y Cultural de Guadalcacín

Guadalcacín acoge su Otoño Cultural con un amplio programa que comienza el próximo viernes 19 de septiembre con la compañía de comedia Yllana que repite, tras varios años participando y consiguiendo éxito total de público en el Teatro Municipal Julián Oslé.

El alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, la delegada de Cultura y Participación Ciudadana, Lidia Menacho y el técnico de Cultura Juan Marín, aseguran que se ha realizado un amplio y variado programa para todos los públicos contando con primeras figuras del mundo del flamenco y de las artes escénicas.

Por otro lado, Salvador Ruiz ha explicado que con este Otoño Cultural "se pretende apostar por la cultura con un precio asequible para las personas que quieran disfrutar de cada espectáculo, como ya ocurrió el pasado año que finalizó con éxito de público”. Ha destacado la apuesta de Guadalcacín por apoyar, con este tipo de actividades culturales, la candidatura de Jerez a la Capitalidad Cultural Europea 2031.El edil también ha querido recordar que el Teatro de Guadalcacín es “una auténtica joya para escuchar flamenco”.

Para llevar a cabo esta amplia programación, Ruiz ha recalcado “el esfuerzo que se hace desde el Consistorio para desarrollar el Otoño Cultural Flamenco de alto nivel, a veces haciendo encajes de bolillos”. Por otro lado, ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, del Instituto Andaluz de Flamenco y de la Red Andaluza de Teatros Públicos de la Junta de Andalucía. "Es una apuesta importante la que se hace desde el Ayuntamiento de Guadalcacín y que sin duda supone otro impulso económico para la hostelería y restauración del pueblo, añade el edil".

La delegada de Cultura de Guadalcacín, Lidia Menacho, ha realizado un repaso detallado por la agenda prevista e hizo un llamamiento a vecinos de la entidad local como a personas de otras localidades a que disfruten del Otoño Cultural de Guadalcacín y que “llenemos el Teatro entre todos, ya que el precio de las entradas es único y accesible para todos los espectáculos”.

Por su parte, el técnico de cultura, Juan Marín ha destacado el gran nivel y variedad de todas las propuestas seleccionadas: "No sólo hablamos de un conjunto de obras y espectáculos importantes para disfrutar los fines de semana en familia. "Hemos seleccionado compañías y artistas con numerosos reconocimientos y esto remarca aún más la importancia del Teatro de Guadalcacín en la cultura".

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir desde el miércoles 10 de septiembre a un precio único de 8 euros en el Centro de Formación de Guadalcacín de 08:00 a 13:00 horas con pago en efectivo durante todo el tiempo que dure el certamen.

Si quedan entradas se podrán adquirir en la taquilla hasta el comienzo de cada función.

Además, el Teatro Municipal de Guadalcacín, ofrece la posibilidad de adquirirlas por internet mediante el portal www.tickentradas.com a partir del viernes 12 de septiembre .

Más información detallada en el teléfono 956 929 082

Programación Otoño Cultural 2025

Cartel Otoño Cultural de Guadalcacín 2025.

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 21:00H

- YLLANA (FAR WEST) – COMEDIA PÚBLICO ADULTO

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 21:00H

– MANUEL MORENO MAYA “EL PELE” (JONDO) – FLAMENCO

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 21:00H

– PROYECTO CULTURA (CONQUISTADORES) COMEDIA PÚBLICO ADULTO

SÁBADO 4 DE OCTUBRE A LAS 21:30H

– JOANA JIMÉNEZ (CONVERSIONES) COPLA

VIERNES 10 DE OCTUBRE A LAS 21:00H

– JOAQUÍN “EL ZAMBO” Y SU GENTE DE JEREZ (AL COMPÁS DE SANTIAGO) FLAMENCO

VIERNES 17 DE OCTUBRE A LAS 21:00H

– ANTONIO REY (HISTORIAS DE UN FLAMENCO) FLAMENCO

SÁBADO 18 DE OCTUBRE A LAS 18:00H (PLAZA DE LA ARTESANÍA)

– ÁLVARO SILVAG (EURO) – DANZA

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE A LAS 21:00H

– SERENDIPIA (LA FAMILIA ADDAMS)

– TEATRO FAMILIAR

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE A LAS 21:00H

– BRICABRAC TEATRO (DON QUIJOTE NÓMADA) TEATRO FAMILIAR

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00H

– ALBERTO SAN JUAN (AUTORRETRATO DE UN JOVEN CAPITALISTA ESPAÑOL) MONÓLOGO ADULTOS

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE A LAS 21:00H

– LOS ABSURDOS (VON LUSTIG, EL HOMBRE QUE VENDIÓ LA TORRE EIFFEL) TEATRO ADULTOS

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE A LAS 21:00H

– ESTÍBALIZ NÚÑEZ (FRIDA, TENGO ALAS PARA VOLAR) – TEATRO FAMILIAR

Cartel del Otoño Flamenco de Guadalcacín 2025.

