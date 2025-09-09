Fiestas en la zona rural de Jerez: programa de actividades de las verbenas del Mojo-Baldío Gallardo y Torremelgarejo

Las barriadas rurales del Mojo-Gallardo y Torremelgarejo vivirán este próximo fin de semana las Verbenas de 2025, con una variada programación de actos infantiles, juegos tradicionales, degustaciones, música variada, deportes y convivencias vecinales. La Delegación de Desarrollo Rural, que dirige Susana Sánchez, ha colaborado en la organización de sendas fiestas. El Mojo-Baldío Gallardo celebrará su verbena este viernes y sábado, días 12 y 13 de septiembre, mientras que Torremelgarejo lo hará desde el viernes, día 12 de septiembre, al domingo, día 14 de septiembre.

El Mojo-Baldío Gallardo

La Verbena 2025 de El Mojo-Baldío Gallardo comienza este viernes, día 12 de septiembre, a las 22 horas, con la tirada de farolillos de luz. La velada concluirá con música tradicional que dará paso a una actuación DJ.

El sábado, día 13 de septiembre, esta verbena continuará con la degustación vecinal de un arroz, un castillo hinchable para los más pequeños; y a las 17 horas se iniciará la competición del rocódromo. Una horas más tarde, a las 18 horas, el colorido llegará con la fiesta polvos holi.

Llegada la noche, la verbena presenta la actuación de Juan Romero, a las 22 horas. Más tarde tendrá lugar una competición vaquera y el cierre de la verbena lo pondrá la música del DJ Majuma.

Torremelgarejo

La verbena de Torremelgarejo está dedicada a todos los niños de la barriada, como bien refleja el cartel anunciador. El viernes, día 12 de septiembre, en torno a las 22 horas, se iniciará con la inauguración oficial y la coronación de la reina, damas míster, príncipe y princesa, todas ellas personas de la barriada rural.

Entrada la noche de esta primera velada verbenera, a las 23.30 horas, se celebrará el concurso de disfraces. La música llegará a partir de las 0.30 horas con el grupo Súper Nova Band. El cierre lo pondrá la música disco.

El sábado, día 13 de septiembre, hay programado el partido de fútbol infantil a las 12 horas. Seguirá la actividad festiva con una degustación de arroz con carne y el desarrollo de concursos variados a partir de las 14 horas. Ya por la tarde, a las 17 horas, se disputará un torneo de juego con móvil (Brawl Stars Talent Cup). Seguirá la programación a las 19 horas con el partido de fútbol de adultos.

La noche de este sábado, sobre las 22 horas, será especialmente cultural con una primea actuación del mago Jesús Rubiales. En torno a la 1 de la madrugada subirá al escenario el grupo Tomillos del Barranco y la velada terminará con música disco.

El domingo, día 14 de septiembre, la jornada festiva tendrá como protagonista, a las 14 horas, la comida de convivencia de las personas mayores que estará amenizada por la actuación de Bibiana Silva, que pondrá fin a la verbena.