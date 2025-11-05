Anunciado del cartel completo del Palante Fest 2025

Por tercer año consecutivo, Jerez será escenario de una nueva edición del Palante Fest, un festival de música alternativa que fusiona arte, cultura y comunidad en un mismo espacio. El evento, que tendrá lugar en la Bodega Skate, calle Cañada de Miraflores 47, ofrecerá conciertos de música independiente y gastronomía local, dos ingredientes que han conseguido atraer la atención del público además de asentarlo dentro de la programa anual de la ciudad. De hecho, por primera vez, la iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Jerez.

En este 2025, el festival se celebrará el próximo 27 de diciembre, y cuenta con una novedad, la presencia del tercer clasificado en el último certamen '6 Grupos 6' de Jerez. Será el grupo de Villanueva de la Cañada, Cryymm, un grupo que con un sonido experimental, fusiona punk, techno, indie y psicodelia.

Cartel de la edición de este año.

Hay que recordar que la organización del Palante Fest se comprometió el pasado mes de junio en incluir en su próxima edición uno de los grupos finalistas del '6 Grupos 6'. Así, además de los premios del propio concurso, dan otro aliciente a las bandas participantes, den entre las cuales seleccionarán en función del estilo y el nivel acorde a la dinámica del festival.

Además del citado Cryymm, otros tres grupos habían sido confirmados para el cartel de este 2025, concretamente, AIRBAG, Amor Líquido y Montaña. Ahora, la organización ha anunciado el resto de participantes en esta tercera edición, donde actuarán también los grupos Leda Tres, Paramecios y Space Surimi, que será el encargado de hacer el 'fin de fiesta'. Además, también se han incluido en el programa la DJ andaluza, Celia Long, FZ Rock y Oden Forest.

Las entradas para la edición de este 2025 ya se han puesto a la venta y se pueden adquirir en venta online.

El Palante Fest contará un año más con un espacio de mercadillo, un escaparate para los creadores locales, donde se pueden encontrar productos únicos hechos a mano: joyería, ropa, ilustraciones e incluso discos de vinilo.