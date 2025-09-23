Los apartamentos turísticos continúan creciendo en Jerez

Año a año, y al igual que otros negocios de hospedaje como las viviendas turísticas, la oferta de apartamentos turísticos continúa aumentando en Jerez. A día de hoy, son 36 los establecimientos dados de alta en el Registro de Turismo de Andalucía que ofrecen un total de 964 plazas. De este modo, se continúa consolidando el crecimiento de este tipo de negocio turístico durante los últimos años.

En este 2025, son cuatro los apartamentos turísticos que se han inscrito y han declarado su inicio de actividad en la base de datos de la Junta de Andalucía con la que se pretende regular esta actividad. El último ha sido un negocio en la calle Pozo del Olivar , aunque previamente a este abrieron otros ubicados en las calles Rosario, Arcos y Doña Blanca sumando un total de 127 plazas, según los registros oficiales. En 2024, mientras tanto, fueron seis los que se inscribieron en esta base de datos que gestiona la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía —hubo un séptimo inmueble dedicado a este tipo de hospedaje que también fue inscrito, pero que actualmente no aparece en el registro oficial—.

Todo apunta a que el número irá a más en los próximos meses dado que en lo que va de año sel Ayuntamiento jerezano ha concedido cinco licencias para la reforma o rehabilitación de edificios que albergarán apartamentos turísticos. Todos ellos, claro está, están ubicados en distintos puntos del centro histórico. Precisamente, en la jornada de este lunes día 22 la junta de gobierno local aprobó la autorización para la construcción de un edificio en la calle Doña Felipa que albergará 15 unidades y contará también con garajes y trasteros. Previamente a esto, el Consistorio dio su visto bueno a otros proyectos de construcción de apartamentos turísticos en las calles Santa Clara, Pozo del Olivar y San Juan de Dios, además de en la Plaza Monti, según los datos recopilados por este periódico.

Ahora bien, no todos los proyectos a los que se da licencia acaban construyéndose y poniéndose en marcha. De hecho, a principios de este mes de septiembre el Ayuntamiento declaró la caducidad de licencia dada a finales de 2020 a la rehabilitación de un inmueble que iba a ser destinado a apartamentos turísticos en la calle Doctrina. A esto se suma la baja de algunos negocios de este tipo en el Registro de Turismo de Andalucía. En lo que va de año, este medio tiene constancia de que se han producido, al menos , dos.

La cuarta de la provincia

Según los datos obrantes en el Registro de Turismo de Andalucía, Jerez es la cuarta ciudad de la provincia con más apartamentos turísticos. Al igual que en otros tipos de alojamiento turísticos, las localidades de costa cuentan con una mayor oferta. Tal es el caso de Cádiz que tiene 51 alojamientos oficiales con más de 1.600 plazas. También Tarifa y Conil superan el millar de plazas de alojamiento y cuentan con más establecimientos que Jerez.

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de ocupación en apartamentos turísticos, entre agosto y diciembre del pasado año unos 21.000 viajeros optaron por este tipo de alojamientos. De estos, casi un 75% era turista nacional y la estancia media fue de algo más de dos noches. Por el momento, los organismos estadísticos oficiales no han publicado datos de ocupación de este año en este tipo de establecimientos.

Tal y como establece la normativa turística andaluza, se considera apartamento turístico un conjunto de unidades de alojamiento que cuenten con "mobiliario e instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada unidad de alojamiento, y que sean objeto de explotación en común por una misma persona titular".