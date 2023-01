El nuevo edificio de la Seguridad Social, sin abrir por falta de suministro eléctrico

El nuevo edificio que albergará tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como la Tesorería de la Seguridad Social en Jerez aún no puede abrirse ya que aún tiene pendiente la puesta en marcha de un centro de transformación para que cuente con suministro eléctrico. Las obras del inmueble, que se encuentra situado en la avenida de la Universidad, concluyeron el pasado verano, pero aún no se ha podido realizar el traslado debido a este imprevisto.

El retraso en la puesta en marcha de este nuevo equipamiento público se abordó en el pleno municipal celebrado este jueves tras una proposición presentada por el Partido Popular en la que instaba al Gobierno de la Nación a abrir este edificio. Las explicaciones del retraso fueron apuntadas por la alcaldesa, Mamen Sánchez, quien le reprochó a la compañía suministradora Endesa que no haya tramitado aún la puesta en marcha de este centro de transformación.

Así explicó que, hasta que esta instalación no esté disponible, el Ayuntamiento no podrá dar al Estado los permisos necesarios para la apertura de este edificio que unificará los servicios de ambos organismos públicos —actualmente uno se encuentra en la calle Eguilaz y otro en la calle Ancha—. Sánchez comentó que “hace tres semanas” la compañía suministradora comunicó que había iniciado el expediente de este centro de transformación, aunque advirtió de que su culminación podría durar “meses”.

Por este motivo, se exigió también a la compañía suministradora que agilice no solo los trámites para la dotación eléctrica de este edificio sino también los de otros proyectos empresariales que, según Sánchez, se encuentran en una misma situación.

El portavoz del PP, Jaime Espinar. criticó que el Gobierno central anunciara meses atrás la puesta en marcha de este edificio en julio cuando aún no había podido tener todos los trámites realizados. Asimismo, reclamó que ya se empiece a planificar qué hacer con las sedes actuales de ambos organismos en la ciudad, exigiendo que "no ocurra como la Comisaría que acabó vendiéndose". La alcaldesa le comentó que, una vez la Seguridad Social informe de las condiciones en las que quiera traspasar estos inmuebles, se analizará su viabilidad o no para que el Ayuntamiento las incorpore a su patrimonio.

Luis Gonzalo, hijo predilecto

El pleno municipal ha aprobado este jueves la concesión a Luis Gonzalo González del título de Hijo Predilecto de Jerez a título póstumo. El expediente para este reconocimiento se inició tiempo atrás y continuó adelante a pesar de que el artista falleció el pasado mes de julio.

Durante muchos años Gonzalo estuvo vinculado a la Escuela de Arte de Cádiz, de la que fue catedrático de Dibujo. También fue su director, desde 2003 a 2012, además de profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, en la Escuela Superior de Ingeniería de la UCA, donde ayudó a montar el grado de Ingeniería de Diseño Industrial.

En cuanto a su carrera artística, realizó numerosas exposiciones mostrando sus obras en los museos de Bellas Artes de Sevilla y Cádiz. Asimismo, en las Academias de Bellas Artes de Cádiz y Sevilla, y en la de San Dionisio de Jerez, a las que pertenecía como académico.

La sesión plenaria comenzó guardándose un minuto de silencio por el asesinato a un sacristán durante un ataque a varias iglesias de Algeciras ocurrido en la noche del miércoles.