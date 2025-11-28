Más de 5.000 personas acuden a Family Cash Jerez el día de su inauguración

El nuevo hipermercado de Family Cash de Jerez de la Frontera abrió sus puertas este pasado jueves 27 de noviembre con la afluencia de más de 5.000 personas durante el día de su inauguración.

El establecimiento dispone de un espacio total de 3.800 metros cuadrados repartidos entre alimentación, frescos, perfumería, droguería, cafetería, panadería, mascotas, electrónica y bazar.

La tienda está ubicada en el polígono del Guadalquivir de Jerez y se ha convertido desde antes de su apuertura a las 9 de la mañana en un foco de atracción para vecinos cercanos como para clientes.

Segunda tienda de Family Cash en la provincia de Cádiz y novena de Andalucía

Family Cash Jerez se ha convertido en el noveno negocio de la compañía en Andalucía, que actualmente cuenta con otros puntos de venta en Montilla, Morón de la Frontera, Osuna, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Lebrija, Chiclana y San Juan de Aznalfarache.

Con esta apertura, la firma de origen valenciano cierra el ejercicio 2025 con un total de 48 establecimientos repartidos entre España y Andorra.

Un hipermercado con 3.800 metros cuadrados de superficie y 400 plazas de aparcamiento

El nuevo hipermercado de Family Cash de Jerez de la Frontera está ubicado en el polígono Guadalquivir en la zona sureste de la ciudad junto al enlace de la antigua N-IV con la carretera de Sanlúcar.

La empresa finalizó el desarrollo urbanístico de una parcela de más de 30.000 metros cuadrados en la que se ubica este hipermercado con una sala de venta de 3.800 metros cuadrados y más de 400 plazas de aparcamiento.

En lo que se refiere a la distribución de las secciones del establecimiento, el nuevo Family Cash cuenta con un espacio propio para droguería y perfumería, congelados, alimentación y productos frescos de carnicería, pescadería y charcutería al corte, "una de las áreas más valoradas por parte de sus clientes y, a su vez, uno de los distintivos de la compañía", señalan en una nota de prensa.

