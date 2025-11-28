Jaleo, el hermano pequeño de Jindama, cambia de local al corazón de Jerez

Parece que fue ayer cuando nació Jindama ('Miedo’), el gastrobar liderado por el chef Manuel Loreto en el castizo barrio de Santiago, en 2020. Desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos y de ampliar el negocio.

En 2024 cerró durante unos meses Jindama, el restaurante de comida fusión con raíces gitanas y se trasladó a su actual ‘casa’, una antigua bodega en calle Angostillo.

En ese paréntesis, este joven cocinero gitano aprovechó para poner en marcha un proyecto que llevaba tiempo rumiando: Jaleo, en la plaza del Clavo, un nuevo establecimiento cuya experiencia gastronómica se basa en “la comía de mi casa, la que me enseñaron las tatas". Manuel Loreto pasaba de la cocina contemporánea con toques de la esencia culinaria gitana a unas elaboraciones absolutamente tradicionales.

Ahora ese proyecto tan personal evoluciona trasladándose “al corazón del centro de Jerez”, en plaza del Arenal. El pasado 26 de noviembre tuvo lugar la inauguración del nuevo emplazamiento con sus allegados y el jueves 27 abrió sus puertas al público.

Nuevo Jaleo

La cocina de las tatas de Jaleo ahora se prepara en un local más amplio de tres plantas. A nivel estético, el nuevo local mantiene el mismo enfoque. Pero no se asusten, la carta será igual salvo un par de pinceladas nuevas. Sus fieles podrán seguir disfrutando de los montaditos de las tatas, de la carne en tomate, de las albóndigas en salsa, los guisos del día y el redto de platos que han encumbrado a Jaleo. Una de las novedades que introducirá en breve son desayunos y brunchs. Igual, a medida que Loreto se vaya haciendo al recién estrenado espacio, quizá sorprenda... De momento, va a disfrutar con las comidas navideñas previstas y la celebración de una zambomba este sábado. Seguro que los balcones del nuevo Jaleo animarán la fiesta en el centro de Jerez.

Ampliar la familia Jindama

Queda demostrado con creces que el cocinero jerezano Manuel Loreto lleva a cabo lo que se propone. Ahora, tiene un nuevo desafío: darle otra vida al antiguo local de la plaza del Clavo. antes de lo que cualquiera puede imaginar, ampliará la familia Jindama con un nuevo negocio hostelero donde dará rienda suelta a su arte culinario con hamburguesas de autor y cuyas creaciones ya muchos ansían degustar.