"Agradecemos de corazón este apoyo incondicional": Donación en La Barca de más de 46.500 euros para la investigación contra el cáncer

Los miembros de la Asociación 1.000 km contra el Cáncer hicieron entrega el viernes por la noche del cheque simbólico de la VII edición de la Carrera del Barro que cada verano se celebra en La Barca. Se trata de una recaudación que se destina íntegramente a la Cátedra de Investigación de Células Madres Cancerígenas Doctores Galera y Requena de la Universidad de Granada. Por este motivo, el cheque fue recogido por el investigador ydirector de dicha cátedra, Juan Antonio Marchal.

Tras la entrega, Juan Pedro Orellana, impulsor y creador de esta carrera benéfica, ha mostrado en redes su "satisfacción personal de poder seguir ayudando a la investigación del cáncer con un trabajo incansable de mi asociación 1.000 km contra el cáncer". "Gracias a todas las administraciones que han colaborado de alguna manera y al equipo de voluntarios que son ejemplares como siempre: delegación de Deportes del Ayuntamiento de La Barca, delegación de Deportes y Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez, al club deportivo Asodena de La Barca, al Centro Militar de Cría Caballar de Garrapilos, a todos los corredores, al pueblo de La Barca, a todas las empresas colaboradoras y patrocinadoras, y como no, a la Cátedra de Investigación en Células Madre Cancerígenas de la Universidad de Granada por el trabajo de investigación que hacen en beneficio de la sociedad. Gracias, nos vemos el 19 de julio domingo en la VIII edición de La Carrera del Barro", ha destacado.

Por su parte, Juan Antonio Marchal aseguró que es "un honor recibir la donación por parte de la Asociación 1.000 km contra el Cáncer. Gracias por el apoyo continuado y por el esfuerzo de tantas personas, incluidos los voluntarios, las empresas colaboradoras y al ayuntamiento de La Barca y de Jerez". "Mención especial a su presidente, Juan Pedro Orellana, por su determinación para promover y continuar su iniciativa de La Carrera del Barro por un año más", ha dicho el investigador.

Por último, Marchal ha hecho hincapié en que "todos los fondos serán destinados a seguir buscando soluciones en la lucha contra el cáncer que realizamos en la Cátedra Doctores Galera y Requena de Investigación en Células Madre Cancerígenas de la Universidad de Granada. Cada uno de las personas y colaboradores asociados que formamos parte de la Cátedra agradecemos de corazón esta gran muestra de solidaridad y apoyo incondicional".

Miembros de la Asociación 1.000 km contra el Cáncer, con el cartel de la próxima edición de la Carrera del Barro de La Barca.

El centro cultural de La Barca contó también este viernes con la presencia del alcalde de La Barca de la Florida, Alejandro López, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo que presidieron el acto de entrega del cheque de la recaudación obtenida en la VII Carrera del Barro 2025. También estuvieron presentes la teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural, Susana Sánchez, y el delegado de Deportes, Tomás Sampalo.

La alcaldesa ha agradecido al alcalde de la Barca y a la citada Asociación la organización de esta carrera, que cuenta además con la colaboración de la Universidad de Granada y el Centro Militar de Cría Caballar Finca de Garrapilos. “Eventos solidarios como éste son los que más nos motivan a seguir apoyando causas que requieren de un amplio consenso social y de la implicación de las administraciones y del conjunto de la sociedad, porque la salud y la prevención nos afecta a todos por igual”, ha señalado. En cuanto a recaudación, García-Pelayo recordó que este año se han cumplido las previsiones y se ha conseguido recaudar 46.510. euros.

La edición del 2023 contó con un millar de participantes y dejó una recaudación de 45.260 euros, mientras que la de 2024 registró 1.300 participantes y una recaudación de 42.400 euros. “Nos alegra comprobar que cada año son más las personas que se suman a esta experiencia y aportan su granito de arena a la lucha contra el cáncer, lo que me llena de orgullo y satisfacción porque la solidaridad, el compromiso y la entrega son también señas de identidad de este gobierno, y comprobar que también los ciudadanos comparten estos valores supone una enorme satisfacción”, ha señalado la regidora.

El acto de entrega del cheque sirvió también para presentar el cartel de la VIII Carrera del Barro que se celebrará el 19 de julio de 2026.