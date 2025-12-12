Jerez ya se puede ver en las primeras imágenes de la serie ‘Young Sherlock’ de Guy Ritchie

Una de las imágenes que ha desvelado Prime Video que se rodó en el Alcázar de Jerez.

Prime Video ha desvelado las primeras imágenes de ‘Young Sherlock’ y Jerez ya es protagonista. La emocionante serie, realizada por el visionario director y productor ejecutivo Guy Ritchie, narra el origen de Sherlock Holmes en un irreverente misterio cargado de acción que sigue las primeras aventuras del icónico detective. ‘Young Sherlock’ se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países el año que viene.

Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin como Sherlock Holmes, el rodaje estuvo en varios puntos de Jerez el pasado mes de febrero, transformando la plaza de la Yerba y plaza de la Asunción en París en 1871, la Real Escuela de Arte Ecuestre y el Alcázar, que se convirtió en un mercado.

Con todo el ingenio y el encanto de las películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, ‘Young Sherlock’ muestra la historia del origen del querido detective de Sir Arthur Conan Doyle en una explosiva reimaginación de los primeros días del personaje.

Sherlock Holmes es un joven en deshonra -crudo y sin filtro- cuando se encuentra envuelto en un caso de asesinato que amenaza su libertad. Su primer caso va descubriendo una conspiración a nivel mundial que cambia su vida para siempre. Desarrollándose en el Oxford de 1870 y aventurándose en el extranjero, la serie mostrará las primeras travesuras del anárquico adolescente que está por evolucionar en el residente más conocido de Baker Street.

El cast previamente anunciado incluye a Dónal Finn (La rueda del tiempo), Zine Tseng (El problema de los tres cuerpos), Joseph Fiennes (El cuento de la criada), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Cóndor) y Colin Firth (El discurso del rey). Guy Ritchie dirige y es productor ejecutivo. La serie está escrita por el showrunner Matthew Parkhill, que también es productor ejecutivo junto a Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton y Colin Wilson, con los co-productores ejecutivos Harriet Creelman y Steve Thompson. Motive Pictures encabeza la producción de Young Sherlock.

Esta nueva producción cinematográfica se suma a otras que rodaron en Jerez desde que el equipo de la exitosa serie británica ‘The Crown’, en su tercera y quinta temporadas, eligió la ciudad como centro de operaciones de Andalucía, como hizo también la serie de Disney Plus ‘Fuimos los afortunados’.

Jerez ha acogido también los rodajes de otras producciones internacionales, con escenas más pequeñas, como ‘Kaos’, el largometraje alemán ‘1000 líneas’, la serie portuguesa ‘Fernao Lopes’, la serie francesa Coup de Foudre en Andalousie, la británica ‘Top Boy’, y numerosos programas de plataformas internacionales centrados fundamentalmente en la gastronomía, el flamenco y los caballos de Jerez.