Historiadores rechazan la ubicación de la Inmaculada en el Arroyo en Jerez: "Es una ilegalidad y un disparate"

Historiadores de Jerez han mostrado su rechazo a la propuesta del Ayuntamiento y del Obispado de instalar el monumento de la Inmaculada Concepción en la plaza del Arroyo. "Es un entorno BIC (Bien de Interés Cultural) que debe ser protegido y no ubicar allí este mamotreto, que es un auténtico disparate", denuncian.

El proyecto de instalación frente al palacio Bertemati, y muy próximo a la Catedral, fue llevado este pasado jueves a la comisión de patrimonio del Ayuntamiento, que como ya temían estos expertos, se aprobó "porque en dicha comisión la mayoría de los integrantes desconoce la legislación al respecto", critican estas fuentes, que califican de "ilegal" este proceso, en una reunión "a la que se añadió este asunto a última hora como otro punto del día".

Realizada por el escultor sevillano Francisco Parra, bajo diseño del extremeño Juan Valdés, la pieza, que pesa 1,5 toneladas y mide 3,5 metros de altura, fue encargada por el Ayuntamiento en 2014, siendo alcaldesa Pilar Sánchez, pero mediante un contrato firmado por el entonces primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, para que presidiera un espectacular monumento dedicado al dogma inmaculista con motivo de los 500 años de su proclamación. Para ello, la plaza del Arroyo, su primera ubicación, experimentaría una sensible modificación para acoger esta obra que en el proyecto original se situaba rematando un grandioso pilar. El Ayuntamiento abonó en su día 400.000 por la escultura.

La Inmaculada Concepción de Parra. / Jerez, Patrimonio Destruido

En dependencias municipales desde 2014, la obra ha sido rescatada del olvido y el polvo con la intención de que luzca en el Arroyo, según un convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Obispado, una intención que debía ser aprobada por la comisión de patrimonio del Ayuntamiento, y así ha sido. Un trámite que los expertos historiadores destacan que es "una barbaridad porque esta comisión debe respetar el entorno del BIC en el que quieren colocar la obra, ya que se carga la estética de la zona. Infringe el entorno de protección visual del BIC. Está claro que se está haciendo todo corriendo para instalarla cuanto antes. ¿Quién tiene interés hoy por instalar un monumento a la Inmaculada, gigante además? Nadie".

¿Qué se ha aprobado exactamente?

La comisión de patrimonio ha dado luz verde a la construcción, en la plaza del Arroyo, de una columna de hormigón sobre la que se colocará el 'capitel' de acero y la estatua de bronce de la Inmaculada Concepción diseñados por el artista Juan Rodríguez-Valdés y que solicitó el Ayuntamiento en el año 2005 bajo el mandato de la alcaldesa Pilar Sánchez por un importe de 400.000 euros. La estatua se encontraba, desde entonces, almacenada y cubierta por un grueso estrato de suciedad que afectaba a la descomposición del bronce, por consiguiente, al deterioro de la imagen, hasta que el pasado año, el actual Gobierno municipal la recuperó para su arreglo y cesión al Obispado, dentro de un convenio entre ambas entidades. La columna tendrá una altura de doce metros, a los que se suman los 3,5 de la estatua.

Desde el Ayuntamiento aseguran que el proyecto "es conforme a la ley y no contraviene las determinaciones establecidas en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y el PGOU de Jerez en cuanto a las prescripciones de catalogación establecidas".

Y desde la Diócesis de Asidonia-Jerez reconocen que asumirán los gastos de la instalación de la Inmaculada en el Arroyo, obra por la que preguntaron en su día y el Ayuntamiento les confirmó que estaba en dependencias municipales. Añaden además que no será "el proyecto original y una vez todo cerrado se presentará a los medios de comunicación".

El historiador Manuel Romero Bejarano denuncia que la comisión de patrimonio "no puede hacer lo que quiera con el espacio protegido porque para eso está protegido, no para saltárselo. Además, el coste será elevadísimo, ¿y en eso se van a gastar el dinero? Si este entorno está protegido es por algo, no para que pongan este monumento tan horroroso, que ya está bien de monumentos feos en Jerez y de las cosas así que se llevan plantando desde hace años. Todo esto es un disparate y es tirar el dinero del contribuyente. Es hacer la ciudad más fea y cargarse un entorno de un Bien de Interés Cultural. Es una ilegalidad porque se salta el entorno del BIC y que el Ayuntamiento tenga competencia en el entorno del BIC no quiere decir que pueda hacer lo que le dé la gana. Tiene que respetarlo porque si no, esa protección no existiría".

Otra fuente experta, que prefiere preservar su identidad, también manifiesta su rechazo a esta instalación: "Es algo que viene ya de hace mucho tiempo, anterior a la reforma de la plaza. El proyecto era muy ostentoso, no sé hoy si lo mantendrán tal cual. Me sorprende, la verdad, que se vaya a ubicar. Pero vamos, que los entornos protegidos en Jerez otras veces no se han respetado, como el monumento a la Virgen del Rocío junto al palacio Domecq. Yo estoy en contra, totalmente. Aquello está en un entorno de un BIC que afecta a todo lo que se quiera ubicar cerca. Imagino que es una cuestión ideológica a la que se suman otras muchas implicaciones".

Fernando López Vargas-Machuca cree que Jerez, "y no por una cuestión religiosa, está ya muy saturada de monumentos en general, que son, en la inmensa mayoría, muy feos, sobre todo los que se han realizado en las últimas décadas". "Jerez -añade- debe tener una comisión de patrimonio que realmente dé el visto bueno a estas cosas, y si la hay, hasta ahora no ha funcionado porque la mayoría de los monumentos que se han instalado estropea bastante el paisaje urbano. Se debería haber sido más estricto y al final todas estas decisiones son puramente políticas y hay un interés por quedar bien ante diferentes grupos de presión, ya sean religiosos o no. Estamos en unos momentos en los que la religión católica está virando hacia la extrema derecha y en Jerez eso se está notando en gente además muy vinculada a la historia y el arte, para extender una ideología muy concreta. La instalación de la Inmaculada está en consonancia con ese proceso".

Por su parte, el historiador del arte Fernando Aroca opina que la instalación de este monumento "es una barbaridad, una tropelía, además es una escultura grandísima que rompe totalmente la composición del espacio urbano. Eso no tiene sentido ahí y además se supone que en los espacios públicos no se deben colocar este tipo de monumentos. Es absurdo porque además rompe la perspectiva del espacio, habiendo otros lugares más idóneos en Jerez".

La historiadora Inmaculada Peña explica que muchas veces "se ponen monumentos sin estudiar el entorno. Este proyecto es de hace muchos años y habría que estudiarlo de nuevo porque la zona ha sufrido muchos cambios y valorar si, por sus dimensiones, encaja allí".

Desde la Plataforma Laicista de Jerez, su presidente, José Ramírez, asegura respecto a este tema que "llueve sobre mojado. Creemos que ya hay demasiados monumentos religiosos en la ciudad, así como nombres de calles y plazas. El 40% de los españoles son no creyentes o ateos, así que el Ayuntamiento debería mirar a toda la sociedad y buscar un consenso, no más de lo mismo. Es un poco aburrido". "Creemos -añaden- que este proyecto es algo superfluo, el Ayuntamiento está entrampado hasta las orejas y ahora se gasta el dinero que no tiene en cosas que le importan a un porcentaje mínimo de la sociedad. Hay mucha necesidad en Jerez, así como cosas que se están cayendo porque no se arreglan".