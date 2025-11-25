Apuñalamiento en Torrecera: Detienen en Jerez al presunto agresor de la víctima

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido al supuesto autor tras asestar múltiples puñaladas a un hombre en Torrecera. El supuesto autor del delito en grado de tentativa de homicidio y la víctima residían en la misma finca, situada en la localidad de Torrecera, como empleados de labores agrícolas. La brutal agresión y donde le asestó las múltiples puñaladas mostraba que habría tratado de acabar con la vida de la víctima. Tras un amplio dispositivo policial de búsqueda se logró localizar al supuesto autor, tres días más tarde, oculto en los alrededores de una finca de Jerez.

Los hechos ocurrieron el pasado día 14 de noviembre alrededor de las 00:30 horas cuando la Central Operativa de Servicios de esta comandancia es alertada por el Centro de Salud de la localidad de La Barca de la Florida, "al encontrarse atendiendo a una persona gravemente herida víctima de una brutal agresión con arma blanca".

La patrulla territorial de Seguridad Ciudadana realiza las primeras indagaciones y tiene conocimiento de que la víctima, tras la agresión, había huido a pie para salvar su vida, pero que pudo realizar una llamada telefónica a unos conocidos que "lo localizaron en medio de la vía pública malherido, agonizando y pidiendo auxilio", explica la Guardia Civil, en una nota de prensa. Acto seguido fue trasladado al centro de salud a gran velocidad, ya que "sus heridas mostraban que el autor habría tratado de acabar con la vida de la víctima".

Tras recabar las primeras pesquisas, los agentes se dirigieron inmediatamente a la finca donde, víctima y el autor, residían por motivos laborales "como empleados de labores agrícola y, pudieron observar la existencia de gran cantidad de restos de sangre en una habitación. Sin rastro del arma utilizada ni del agresor que había huido del lugar".

Inmediatamente se organizó un dispositivo policial de búsqueda dirigido por el Equipo de Policía Judicial de Jerez en el que realizaron numerosas investigaciones y que, tres días más tarde, "dio sus frutos gracias a la colaboración ciudadana".

El supuesto autor fue localizado oculto en los alrededores de una finca situada en Jerez de la Frontera, "a 17 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos, desaliñado, descalzo y con síntomas de hipotermia tras haberse pasado tres días en el monte huyendo a pie".

Finalmente, el pasado 17 de noviembre se procedió a la detención de M.D.O.R de 34 años de edad como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Tras haber sido puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.