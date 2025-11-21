El Ayuntamiento de Jerez saca a venta forzosa la finca de la calle Fernán Caballero 13

El Ayuntamiento de Jerez ha iniciado un nuevo procedimiento de venta forzosa destinado, en esta ocasión, a la sustitución de los propietarios de la finca de la calle Fernán Caballero 13, incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. El acuerdo adoptado por la junta de gobierno local incluye también la aprobación del Pliego de Condiciones que regulará la venta de este inmueble, que tiene un precio de salida de 28.241,93 euros.

La parcela en cuestión tiene una superficie de 244 metros cuadrados y estuvo destinada en su día a la construcción de un edificio de 5 viviendas, si bien, las obras de construcción se paralizaron y se abandonaron por parte de sus promotores, quedando sólo la estructura de la futura edificación. Desde entonces, la finca ha sido objeto de numerosos episodios de vandalismo en su interior e incluso de incendios, lo que motivó la intervención del Ayuntamiento de forma subsidiaria para realizar trabajos de tapiado que impidiesen el acceso.

La delegada de Vivienda, Belén de la Cuadra ha recordado que hasta la fecha, el gobierno municipal ha tramitado ocho expedientes de venta forzosa, “con lo que éste constituye el noveno procedimiento que se pone en marcha en el presente mandato, en el que, además, se han incluido como nuevos criterios de valoración destinar la futura edificación de la finca a un uso residencial; construir un mayor número de viviendas de, al menos dos dormitorios, en las futuras edificaciones; y destinar la finca a vivienda de protección oficial, no siendo excluyentes ninguno de estos criterios".

De esa forma, el pliego de condiciones recoge, en su apartado de ‘Procedimiento y criterios de adjudicación’, los siguientes: criterio de mejor oferta económica, que otorgará la máxima puntuación (60 puntos) a la propuesta económica más alta; destino residencial, que da la máxima puntuación (15 puntos) a las ofertas en las que se asuma la obligación de destinar las futuras edificaciones en las parcelas objeto de licitación al uso residencial; criterio del mayor número de viviendas, otorgando hasta un máximo de 15 puntos al ofertante que se comprometa a la construcción de un mayor número de viviendas, de al menos dos dormitorios; y, por último, criterio de destino de vivienda protegida, otorgando, en este caso, un máximo de 10 puntos.