Aqualia niega que la depuradora de Jerez haga vertidos contaminantes al río Guadalete

Aqualia, la empresa concesionaria de la estación depuradora de Jerez (EDAR), ha negado las acusaciones realizadas por la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Río Guadalete que afirma que está regando sus cultivos con agua contaminada por vertidos que podrían provenir de esta instalación y de la azucarera. Ya el Ayuntamiento de Jerez rechazó tales afirmaciones afirmando, incluso, que así lo había ratificado una inspección realizada por el Seprona (Guardia Civil) y ahora lo ratifica la compañía.

En un comunicado, la empresa concesionaria afirma que la estación depuradora de la ciudad "tiene una autorización administrativa de la Junta de Andalucía para el vertido al río de las aguas ya tratadas con tratamiento secundario, teniendo este efluente autorizado unos límites para la concentración de determinados parámetros contaminantes". Según Aqualia, "a fecha actual, la instalación cumple de manera rigurosa todos los días con los requisitos de calidad exigidos para el vertido".

Acto seguido, afirma que en esta instalación "no se realizan vertidos a través de salidas no localizadas o clandestinas". "El punto de vertido de la estación depuradora es accesible a cualquier inspección que quiera realizar la Consejería de Medio Ambiente o el Seprona; de hecho, se reciben numerosas inspecciones sin aviso previo, de las que no se deriva ninguna actuación o expediente contra la gestión de la planta", añade en el escrito.

También, la compañía concesionaria explica que este verano, "motu proprio", encargó a una empresa de trabajos subacuáticos la inspección en torno al punto de descarga de la depuradora que "confirmó que no hay ningún vertido incontrolado en las inmediaciones de la planta". Por ello, sentencia que el agua tratada que se vierte al río Guadalete "cumple con la legislación vigente en materia de calidad de agua (el Real Decreto 509 de 1996 y el decreto andaluz 109 de 2015), donde se exige analizar múltiples parámetros". Sobre este asunto afirma que todas en todas las analíticas realizadas "los resultados del agua saliente de la EDAR han sido adecuados a la normativa, estando por debajo de los límites máximos permitidos".

Por otro lado, Aqualia recuerda que las aguas del río Guadalete "están evaluadas en el plan hidrológico de la cuenca Guadalete-Barbate" y "el estado de los tres tramos evaluados desde el Embalse de Bornos-Arcos es calificado en dicho documento como peor que bueno".

Finalmente, Aqualia hace un ofrecimiento a los regantes de la Comunidad de la Margen Derecha del Bajo Guadalete para visitar la estación depuradora "cuando quieran, de manera que puedan ver por sí mismos el funcionamiento de esta instalación y las medidas de control que la empresa realiza para garantizar la calidad del agua de salida".