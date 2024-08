'Arrival from Sweden' trae a Jerez los éxitos de Abba

Desde 1995, miles de personas han podido disfrutar de un espectáculo que este sábado, 3 de agosto, recalará en la Bodega Las Copas de González Byass para recrear sobre el escenario la magia de la inmortal banda sueca ABBA. Con los músicos originales del conjunto, 'Arrival from Sweden' subirá al escenario a las 22.15 horas y embriagará al público con un éxito tras otro del cuarteto de Estocolmo. Las entradas para el espectáculo están a la venta en la web de Veranea en la Bodega.

Arreglos musicales, vestuario, una interpretación exquisita… Arrival from Sweden llega a Tío Pepe Festival para conducirnos a un viaje nostálgico por los años 70 a través de la música de ABBA, canciones que han atravesado culturas y generaciones con sus melodías pegadizas.

Los amantes de la música disco tienen una cita ineludible con este conjunto que nació en Gotemburgo en 1995. Desde entonces ha puesto a bailar al ritmo de ABBA a estadios llenos por toda la geografía mundial. Y es que Arrival from Sweden es la representación más fiel de sus compatriotas. “Queremos que el público viva la experiencia de tener a ABBA en el escenario”, afirma su fundadora, Vicky Zetterberg.

Con estas premisas, la Bodega Las Copas se convertirá en una gran pista de baile en la que sonarán en directo canciones por todos conocidas como Dancing Queen, Mamma Mia, Super Trouper, Waterloo o Gimme Gimme Gimme, dejando también espacio en el repertorio para otras más íntimas pero igualmente célebres, como Chiquitita, The Name of the Game o The Winner Takes It All. En definitiva, una velada con todos los ingredientes para disfrutar de instantes gloriosos y hacer de esta una noche de verano inolvidable.

Sin duda, la de este sábado será una ocasión única para dejarse llevar y rememorar la época de esplendor de ABBA, que, con casi 400 millones de discos vendidos en todo el mundo (es la segunda banda europea en ventas mundiales después de The Beatles), construyó un sonido propio salpicado de notas optimistas y armonías vocales.