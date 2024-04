Diez artesanas se unen en Jerez el 13 de abril para un 'mercadillo' solidario para la protectora No Me Abandones

Un patio de una casa antigua jerezana va a ser el escenario de la muestra de artesanía solidaria el próximo 13 de abril. La artesana Ana de Mesa abre las puertas de este señero espacio en el centro de Jerez y se une con nueve artistas más para ayudar a la protectora jerezana No Me Abandones.

Las participantes en este 'mercadillo' solidario son: Anandemesa, Artelana, Beatriz Cañete, Claudia GR Moneo, El arte del crochet, Hola Momoko, Inmaculada Molina, Las cositas de Milagri, Sara Gabandé y Sandra Pavía.

Gracias a estas diez artesanas, los jerezanos que acudan a la cita podrán encontrar productos de arte, cerámica, diseño, ilustraciones, tapices, arte en vidrio, crochet, lana peinada, reciclaje y accesorios. "Somos un grupo de artesanas que nos reunimos y ponemos a la venta nuestros productos, pero es la primera vez que organizamos una muestra solidaria. Todas somos muy sensibles con los animales y pensamos en No Me Abandones para esta cita. Va a ser en un patio muy bonito y además vamos a tener una ruleta con boletos a 1 euros y siempre tocará premios. Lo que se saque de esta ruleta irá para la protectora. No sabemos cuánto saldrá de esta acción, esperamos que mucho, pero nuestra intención es poner nuestro granito de arena, todo suma", declara Ana de Mesa.

El horario de esta muestra será de 11 a 21 horas en la casa que se encuentra ubicada en la Calle Don Juan 9, cerca de la calle Arcos.