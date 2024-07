ARUS, la escudería con Denominación de Origen

Desde 2012, la Universidad de Sevilla cuenta con su propio equipo Andalucía de competición, el Andalucía Racing TEAM ARUS. Este proyecto, impulsado por un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería, aglutina desde entonces a más de 100 jóvenes multidisciplinares y que cursan estudios en diferentes grados y másteres de la universidad hispalense.

Desde hace tres años, concretamente en octubre de 2021, dentro de este colectivo encontramos al jerezano Jacobo Pindado, un joven estudiante del doble grado de Matemáticas e Informática, cuya experiencia en ARUS está siendo inolvidable. “La verdad es que cuando me decidí a formar parte del proyecto nunca pensé que aprendería tanto, me ha ayudado mucho en todos los sentidos”, explica.

Imagen de todo el equipo.

Desde su llegada al equipo, Jacobo ha desempeñado diversas parcelas. Así, inicialmente comenzó dentro del departamento de dinámica y adquisición de datos, para posteriormente, el pasado curso, pasar al de control y percepción, y en este 2023/24 ha pasado a la dirección técnica de electrónica donde además de labores de coordinación trabaja en el manejo de sistemas de alto voltaje y eléctricos.

El Andalucía Racing TEAM ARUS está subdividido en dos departamentos, la rama técnica y la estática, ramas que a su vez están subdivididas en otros tantos departamentos. En la primera de ellas encontramos chasis, que tiene que ver con todo lo relacionado con la estructura del vehículo, aerodinámica, suspensión, dinámica (que ahonda en la geometría y neumáticos), I-Power (rendimiento de las baterías), electrónica (cableado, dispositivos y sensores), ergonomía o el departamento de percepción y control. En los estáticos, por su parte, se encuentran los departamentos Bussinnes, cost o márketing y comunicación.

El objetivo este año es poder terminar todas las pruebas, y tratar de hacer un buen papel” — Jacobo Pindado - Director Técnico Eléctrico

Lo realmente llamativo de esta experiencia está en que “nunca pensé que iba a trabajar en otras cosas alejadas de las matemáticas y la informática. Desde niño siempre me ha gustado tratear, abrir las televisiones antiguas y mirarlas, en fin cosas, así, y últimamente he sentido especial interés por la Inteligencia Artificial, pero claro, no pensaba que iba a trabajar en cosas de electricidad. Para mí es lo mejor de este proyecto, que aprendes de todos el mundo porque la gente te ayuda y te enseña. He llegado a soldar, a lijar...”.

En la actualidad, su día a día es “coordinar todo el trabajo junto a otros compañeros, pero también supervisar que el calendario de accciones vaya bien, y por supuesto, tomar decisiones, porque somos muchos, hay compañeros que sugieren ideas, y hay que elegir”.

Una imagen del monoplaza de 2024.

Tras la presentación del nuevo monoplaza, el denominado el ART-24D, la pasada semana, el equipo ultima los retoques para comenzar la competición, en la que tomarán parte más de 600 equipos de diferentes universidades del mundo. Su primera prueba será el próximo 1 de agosto en Montmeló, aunque durante ese mismo mes también pasarán por el circuito de Hockenheimring, en Alemania (18 y 19 de agosto), donde se celebra la prueba más importante de la competición ya que a ella acuden fabricantes y personalidades del automovilismo buscando jóvenes talentos, y por el circuito de Bugatti-Rimac, en la prueba Formula Student Alpe Adria, de Croacia.

La principal novedad de este curso será que por primera vez el Andalucía Racing TEAM Arus contará con un coche autónomo. “Hasta 2021/22 teníamos prototipos eléctricos y de combustión, pero ya el pasado año se decidió apostar solamente por el eléctrico”.

“De cara a este año estamos muy contentos”, reconoce Jacobo Pindado quien entre las novedades del monoplaza se encuentra el sistema de transmisión 4 Wheel Drive (un motor integrado en cada rueda), un chasis monocasco de fibra de carbono y diseños optimizados topológicamente en fabricación aditiva, entre otros muchos avances.

El objetivo “es hacer un buen papel y tratar de terminar todas las pruebas, algo que el pasado año no pudimos”, y en la mente, “intentar superar el mejor puesto que hemos tenido, que fue tercero en Italia en el curso 21/22. Aunque para nosotros la competición es una excusa, está claro que siempre viene bien, sobre todo de cara a los patrocinadores”.

En este último año dentro del equipo, el jerezano sólo espera “seguir aprendiendo” y aunque reconoce que “me gusta todo este mundo” aún no tiene claro si seguirá o no ligado a él. “Hay mucha gente que acaba en la Fórmula 1, en la Fórmula 2 o en la Fórmula E, pero yo aún no sé qué haré. Supongo que como me ha pasado con esta experiencia, lo que tenga que llegar, llegará”.