Asaja celebra en Jerez una muestra de productos de la provincia, con degustaciones y cocina en vivo

Asaja Cádiz celebrará este viernes 7 de noviembre, a partir de las 13:30 horas y hasta las 19:00 horas en su sede (Avenida de la Innovación, 2. Edificio Citea) una muestra de productos agroalimentarios de la provincia de Cádiz, así como espectáculos de cocina en vivo y degustaciones. La iniciativa está abierta a toda la ciudadanía, por lo que Asaja Cádiz hace extensiva la invitación a su sede al público en general.

“Se trata de una actividad a la que se puede acudir con familia y amigos y degustar los manjares que ofrece el sector agroalimentario de nuestra provincia”.

La actividad se enmarca en el Proyecto ‘Puesta en Valor del Sector Agroalimentario de la Provincia de Cádiz’’, desarrollado por Asaja Cádiz en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, que finaliza el 15 de noviembre y tendrá continuidad en 2026, y cuyo objetivo es poner en valor, desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico, el papel del sector agroalimentario y la labor que realizan los agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz.

A partir de las 13:30 horas y hasta las 19:00 horas, se abrirán los stands expositores de productos agroalimentarios de nuestra provincia (quesos, miel, vinos, chacinas, cervezas artesanas, etc), además de degustaciones de los mismos. Asimismo, habrá showcooking en directo y posteriormente se podrán degustar los platos elaborados: chicharrones de la Sierra, hamburguesas de retinto, tacos al pastor y delicias de Berenjena, además de poder degustar, sin coste alguno, los productos que están en exposición.

Asaja Cádiz quiere agradecer a la Diputación Provincial y a su presidenta, Almudena Martínez, su apoyo decidido por el sector agroalimentario y por los agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz.

Jornada 'Montes con futuro'

Asaja Cádiz celebrará la Jornada 'Montes con futuro. Gestión, producción y comercialización forestal en la provincia de Cádiz', este viernes 7 de noviembre en la sede del Edificio CITEA en Jerez. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García Carrasco, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, asistirán a la inauguración de la jornada, prevista a las 10:00 horas.