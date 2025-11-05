Jerez hace la croqueta

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y servicios profesionales de Jerez (CCA Jerez-Acoje) organiza la segunda edición del 'Croqueteando por Jerez', una ruta gastronómica que se celebra del 5 al 15 de noviembre y que reunirá a once establecimientos del centro y distintos barrios de la ciudad.

Tras el éxito de la primera edición, esta nueva cita gastronómica invita a jerezanos y visitantes a disfrutar de una de las tapas más queridas de nuestra gastronomía: la croqueta, elaborada de manera artesanal y con las recetas más originales de cada local.

Cada establecimiento participante ofrecerá su croqueta casera especial, con propuestas tan variadas como croquetas de rabo de toro, boletus con queso azul, pollo thai, yuca con parmesano, jamón con panko o como una de las hamburguesas de La Burguezia, entre muchas otras.

Los bares y restaurantes que participan en esta edición son Con Bulli, Dos Deditos, La Burguezía, Nuna Restobar, Roneo, Flamenkana, Restaurante El Fuego, Tasca del Flores, Los Niños del Espartero, Taberna Nikki y Bar La Notaría.

Participantes en Croqueteando.

Para hacer aún más divertida la experiencia, los participantes podrán participar del sorteo del 'II Croqueteando por Jerez'. Para ello, deberán visitar al menos cuatro establecimientos, solicitar el sello de participación en el folleto de la ruta y depositarlo en la sede de Acoje (Plaza Arenal, Edificio Los Arcos, Local 1).

Entre todos los participantes se sorteará un premio valorado en 100 euros en cheques regalo, para canjear en comercios asociados al CCA Jerez-Acoje.

Con esta iniciativa, Acoje pretende promocionar la hostelería local y dinamizar la vida comercial y social de Jerez, acercando al público tanto al centro histórico como a sus barrios.

El 'II Croqueteando por Jerez' cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, dentro de las acciones que fomentan la actividad gastronómica, cultural y turística en la ciudad, enmarcadas en el camino hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031.

Desde Acoje "animamos a todos los jerezanos y visitantes a disfrutar de la ruta, probar las croquetas más creativas de nuestra hostelería y apoyar al comercio y la gastronomía local".