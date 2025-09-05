La asamblea general extraordinaria de la Federación Solidaridad aprueba el proyecto 'Jerez Participa 2025'

La asamblea general extraordinaria de la Federación de Asociaciones Vecinales Solidaridad, celebrada el pasado 4 de septiembre, ha aprobado por unanimidad la ejecución del proyecto 'Jerez Participa 2025', financiado a través del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ayuntamiento de Jerez.

El proyecto, que se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2025, como primera fase del proyecto, tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana en los barrios del municipio, reforzando el movimiento vecinal y creando canales estables de implicación comunitaria.

Se llevará a cabo un diagnóstico participativo barrial, basado en encuestas y mapeos de barrios de la ciudad, que permitirá identificar fortalezas, debilidades y propuestas de mejora en la participación ciudadana. A partir de este estudio se trazará un plan de trabajo que facilite elevar los niveles de participación vecinal y reforzar la cohesión comunitaria.

La iniciativa se complementará con una campaña de difusión y captación vecinal, con materiales gráficos, audiovisuales y acciones en redes sociales y en la calle, orientada a visibilizar el papel de las asociaciones vecinales y sumar nuevos contactos interesados en colaborar.

El proyecto culminará en noviembre con una Gran Feria del Asociacionismo Vecinal, donde las asociaciones de Jerez mostrarán su labor, compartirán los resultados del diagnóstico y ofrecerán un espacio de encuentro, diálogo y convivencia para toda la ciudadanía.

Toda la información recopilada será tratada y presentada de forma rigurosa, garantizando la transparencia y la participación activa de las asociaciones vecinales en cada fase. Con este proyecto, la Federación Solidaridad reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más democrática, cohesionada y participativa.