La asociación de la Laguna de Torrox lleva sus quejas al pleno

José Luis Ibáñez es desde hace siete años el presidente vecinal de la Laguna de Torrox. En numerosas ocasiones ha denunciado públicamente el “mal estado” de esta zona de la ciudad y ha reclamado, por ello, una intervención urgente.

A pesar de sus críticas, el responsable vecinal asegura que el Ayuntamiento no está cumpliendo con los vecinos de Torrox y ni siquiera los recibe. Por este motivo, Ibáñez ha presentado un escrito en la Oficina de Atención al Ciudadano para poder intervenir en el próximo pleno municipal que tendrá lugar el próximo 24 de octubre.

Lo hará porque en las últimas semanas se ha reunido con representantes del PP, Ciudadanos y Adelante Jerez, pero no del gobierno local del PSOE. De hecho, recuerda que el pasado mes de febrero, la junta directiva de la asociación acordó enviar un escrito a José Antonio Díaz, cuarto teniente de alcaldesa y delegado de Sostenibilidad, para solicitarle un encuentro. “Y todavía estamos esperando... Tiene un cargo público y se debe a los ciudadanos. No está altruistamente, le estamos pagando el sueldo con nuestros impuestos y el señor Díaz parece que va a caballo y no se ha bajado del caballo”, lamenta el representante vecinal.

Así las cosas, Ibáñez insiste en que “es muy importante que el pueblo de Jerez sepa lo que ha costado la Laguna de Torrox y lo abandonada que está”. Lo dice mientras muestra documentación sobre diversas actuaciones que se han realizado en la zona: 8,5 millones de un proyecto cofinanciado en un 80% por el Fondo de Cohesión de la unión Europea; 5,9 millones del desagüe de la Laguna de Torrox con Fondos Europeos de Desarrollo Regional a través de la Consejería de Medio Ambiente; y 6,9 millones de Aguas de Jerez para la recuperación de este espacio, entre otros.

“Esto es un pulmón que tiene Jerez y lo tienen abandonado completamente”, destaca el representante vecinal. Además, muestra su malestar por las declaraciones del delegado José Antonio Díaz en el último pleno municipal. “Yo estuve en el pleno pero no podía intervenir porque yo tenía que seguir el protocolo, que es lo que he hecho ahora”, explica, añadiendo que su intervención “fue lamentable, es un embustero compulsivo. Decía que habían plantado 800 árboles y los 800 árboles era en Jerez no en la Laguna”. Igualmente, sobre el anuncio de asfaltar el carril de la zona, asegura que “no se ha consensuado con los vecinos”.

“Aquello está abandonado, de pena, tercermundista... En una ciudad moderna como Jerez usted no me puede tener la laguna llena de matorrales”, concluye el representante vecinal.