La Asociación para la Protección de la Colonia Felina de Torrox denuncia la situación de desamparo animal en Jerez

La Asociación para la Protección de la Colonia Felina de Torrox ha denunciado la situación "de desamparo animal" en la que se encuentra la ciudad. A través de un comunicado, este colectivo ha criticado que el Ayuntamiento "carece de un centro adecuado para la recogida de animales con instalaciones habilitadas para gatos y de personal formado para su cuidado y atención". Asimismo, lamentan que no exista en Jerez "un núcleo zoológico registrado que cumpla con las condiciones requeridas por la legislación, lo cual incumple lo estipulado en la Ley 11/2023 de Bienestar Animal y en la Ley 7/2003 de Protección de los Animales de Andalucía".

Del mismo modo, no entienden que en la actualidad no haya "un registro oficial de asociaciones de protección animal en la ciudad", ya que esta situación "impide que entidades como la Asociación para la Protección de la Colonia Felina de Torrox puedan colaborar legalmente en la atención, cuidado y gestión ética de colonias felinas en la vía pública. Por lo que tampoco existe un registro de animales abandonados real".

Dicho colectivo asegura además que "la nueva normativa sobre medicamentos veterinarios que ha entrado en vigor el 2 de enero de 2025 agravará aún más la situación", ya que según esta normativa, "será obligatorio que los gatos comunitarios estén identificados con microchip para recibir atención veterinaria, lo que dificultará la gestión ética de las colonias felinas y dejará a numerosos animales sin posibilidad de cuidados básicos puesto que no existe en Jerez ningún plan de gestión de colonias felinas y hay miles de gatos comunitarios sin chipar y sin castrar en nuestra ciudad".

Por último, desde la asociación se "ha denunciado", a través de la 'Plataforma sin miedo' a la empresa Athisa, encargada del servicio de recogida de animales en Jerez", que también fue denunciada "por maltrato animal en la perrera de la Mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz en la que se encuentran implicados en la penosa gestión los Ayuntamientos de Chiclana de la Frontera, Puerto Real, Cádiz y San Fernando. Este antecedente genera una grave falta de confianza en la gestión actual y pone en entredicho las condiciones de bienestar de los animales que quedan bajo su cuidado".

Falta de empatía

Desde la asociación piden al Ayuntamiento un cambio en la política de bienestar animal, instándole a "activar los mecanismos y herramientas necesarios para ello".

Sin embargo, según su presidenta, Rebeca Gascón, la respuesta que obtenemos los ciudadanos preocupados por el bienestar animal y la salud pública es un “no” rotundo, acompañado de un sinfín de frases absurdas: “Jerez no recoge gatos vivos”, “Hasta que el gato no esté muerto no se avisa al lacero”, “Llame a las protectoras, que ellas se hacen cargo”, “La madre ya los cuidará”, “Señora, ayude usted a los gatitos”, o “Déjelos en el parque, que ellos se buscan la vida”.

En su opinión, "este tipo de respuestas no solo demuestra una grave falta de responsabilidad, sino también una preocupante indiferencia hacia un problema que afecta tanto a los animales como a la salud pública. "Si las administraciones no facilitan vías claras y efectivas para esta cesión, se perpetúa un problema que acaba recayendo en las asociaciones y voluntarios, quienes ya trabajan al límite de sus capacidades para gestionar colonias felinas y rescates de la vía pública".

Ante esta circunstancia, desde la asociación se exige "un presupuesto municipal para la creación de un centro público de protección animal con instalaciones y núcleo zoológico para animales de compañía asegurando el bienestar de los mismos y el cumplimiento de la normativa vigente"; la puesta en marcha de "campañas de información ciudadana que expliquen la diferencia entre cesión y abandono, desmontando mitos y promoviendo la responsabilidad compartida".

Asimismo, se solicitan "más recursos y colaboración institucional para asociaciones y programas de gestión de colonias felinas. Los actuales no cumplen con la normativa vigente y pone en peligro la integridad de los animales y de las personas voluntarias".