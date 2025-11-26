La Asociación de Veteranos Artilleros Españoles celebra en Jerez su décimo aniversario

La Asociación de Veteranos Artilleros Españoles cumple este mes diez años de antigüedad desde su fundación allá por el año 2015. Desde la directiva se han programado una serie de actividades coincidiendo con ésta efemérides.

Algunas de ellas ya se han celebrado como es el caso de la ‘Exposición Voces del pasado, Jerez y su herencia militar, 10º Aniversario de AVAE’ que tuvo lugar en los Claustros de Santo Domingo de nuestra ciudad y que fue un absoluto éxito de organización y asistencia.

Además los miembros de la asociación se reunieron en Segovia -cuna de la Artillería española- durante tres días para disfrutar de diversas visitas como la realizada a la Academia de Artillería, el famoso acueducto a la vez que descubrimos la rica gastronomía local.

Para finalizar con el ciclo de actividades programadas, el próximo domingo día 30 tendrá lugar el habitual almuerzo en torno a Santa Bárbara, patrona del Arma de Artillería, en las instalaciones de Bodegas Pajarete. Durante la convivencia se rendirá homenaje a los caídos, se entregarán distinciones y se proyectará un video que recoge las actividades realizadas en esta década con la asistencia de socios de diversos puntos de España así como de miembros de la corporación municipal, policía nacional y otras asociaciones afines.

La Asociación de Veteranos Artilleros Españoles nació en el año 2015 por decisión de un grupo de personas que habían prestado servicio en el Regimiento de Artillería Antiaérea Nº74. Año tras año se han ido sumando artilleros de la gran mayoría de provincias de España para crear esta gran entidad inscrita en los Registros Nacional, Regional y Local de Asociaciones.

Desde su fundación realizan actividades "en beneficio de la sociedad como recogida de alimentos y entrega a las organizaciones y personas necesitadas, formación y asesoramiento a compañeros que se encuentren en riesgo de exclusión social o de inserción laboral después de finalizar su dedicación activa al ejército".

Igualmente también realiza actividades sociales como excursiones, asistencia a actos destacados representando a los veteranos del Arma de Artillería, todo bajo la filosofía de seguir siendo útiles a la sociedad en caso de necesidad.