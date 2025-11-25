Viaje en el tiempo: Sube a bordo del barco del siglo XVI que dio la primera vuelta al mundo este fin de semana en Rota

Réplica de la Nao Victoria que hace escala en Rota este fin de semanana.

La ‘nueva’ Nao Victoria, réplica exacta de la que logró dar la primera vuelta al mundo, suma ya miles de millas navegadas. Después de visitar los principales puertos de toda España, Europa y Estados Unidos, y de haber participado en eventos nacionales e internacionales de gran alcance durante seis meses.

Esta nave, embajadora de la Primera Vuelta al Mundo, símbolo de la historia marítima española, museo flotante y buque escuela realiza escala en Rota, del viernes 28 al domingo 30 de noviembre.

Esta visita permitirá a todos los interesados conocer la réplica del navío que entre 1519-1522 realizó la mayor hazaña marítima de todos los tiempos: la Primera Vuelta al Mundo, partiendo y regresando al puerto de Sevilla capitaneado por Juan Sebastián Elcano, tras lograr rodear el planeta.

Rota ofrece la posibilidad de subir a bordo y aprender cómo navegaban y vivían los auténticos marineros que dieron la vuelta al mundo, a bordo de este navío construido siguiendo un exhaustivo estudio basado en fuentes documentales, crónicas, tratados náuticos del siglo XVI, e iconografía de la época.

Cabe recordar que La expedición Magallanes-Elcano completó por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. De las cinco naves de la expedición de Magallanes, la nao Victoria fue la única que regresó a Sevilla tras dar la vuelta al mundo. Los supervivientes habían recorrido cerca de 42.000 millas, es decir, unos 78.000 kilómetros. No una, sino casi dos vueltas al mundo, como afirma la prestigiosa revista National Geographic.

Entradas para visitar la Nao Victoria en Rota

Durante su estancia en Rota, del 28 al 30 de noviembre en horario de 10:00 a 18:30 horas de manera ininterrumpida, los centros escolares y asociaciones interesados también pueden programar su visita a través del correo ecampos@fundacionnaovictoria.org.

Todo el público que desee visitar la Nao Victoria también puede reservar ya sus entradas en la web de tickets.fundacionnaovictoria.org.