Este es el aspecto de algunos supermercados de Jerez ante el temor por la borrasca Leonardo

El martes, 3 de febrero, el Ayuntamiento de Jerez dio a conocer las medidas extraordinarias que adoptaría Jerez desde ese martes enmarcadas en el protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos y ante el aviso naranja activado por la AEMET para la noche del martes y la jornada del miércoles por viento y lluvia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, suspendióde las clases de manera presencial en guarderías, colegios e institutos, de Jerez, además de la Universidad. También se decidió elevar el nivel de emergencia del nivel 1 al 2, lo que implicaba preactivar a la Unidad Militar de Emergencias para que pueda intervenir de manera inmediata.

La alcaldesa de Jerez, María Jose García-Pelayo, a través de diferentes medios, dio a conocer las diferentes medidas que cada ciudadano y ciudadana podía llevar a cabo para mitigar las posibles consecuencias de la borrasca Leonardo en Jerez y el Protocolo de Actuación ante Fenómenos Meteorológicos Adversos. Además, pidió prudencia a la ciudadanía.

Ese mismo martes por la tarde, algunos supermercados de Jerez lucían con estanterías y neveras vacías, ya que muchos jerezanos y jerezanas se hicieron con provisiones para hacer frente a cualquier eventualidad fruto del temporal. Especialmente, desapareció de los establecimientos el agua, así como los productos frescos como la fruta, las verduras y las carnes.

Interior de un supermercado de Jerez el martes, 3 de febrero, justo antes de la llegada de la borrasca Leonardo

Este miércoles, 4 de febrero, Jerez continúa en alerta, aunque la principal preocupación se halla en la crecida del río Guadalete. El caudal de éste continúa creciendo y se acerca a los máximos históricos.

Según lo apuntado por la alcaldesa, la incidencia más reseñable es la caída de un techo en un piso de La Asunción. Está prevista la reactivación de los servicios públicos de limpieza, de retirada y revisión de árboles y ramas, así como de parcheo de calles afectadas a lo largo de la tarde del miércoles.

Durante la jornada, según los datos aportados por el Ayuntamiento, se han atendido siete incidencias por caída de cinco árboles y dos ramas.