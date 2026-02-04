Jerez continúa en alerta por la borrasca Leonardo: preocupa el crecimiento del río Guadalete

Dispositivo instalado en el Palacio de los Deportes de Chapín para los desalojados por la crecida del río.

Jerez continúa en alerta por las consecuencias de la borrasca Leonardo que desde la madrugada de este miércoles está afectando a la práctica totalidad de Andalucía. No obstante, a esta hora de la tarde la principal preocupación continúa en el río Guadalete, que no solo esta mañana entró en nivel rojo al superar los seis metros, sino que continúa creciendo y sin visos de que se revierta la situación a corto plazo.

Por el momento, según lo apuntado por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, no se han producido grandes incidencias reseñables en la zona urbana. Según lo apuntado por la regidora, la incidencia más reseñable es la caída de un techo en un piso de La Asunción. Estaba previsto que a lo largo de esta tarde se reactiven los servicios públicos de limpieza y de retirada y revisión de árboles y ramas, así como de parcheo de calles afectadas.

En cuanto a la zona rural, el grueso de desalojos se realizó en la noche de este martes, aunque algunos se han seguido realizado a lo largo de la mañana de este miércoles. Son unos 900 los desalojados, según estimaciones municipales, de los que 222 han sido reubicados por el Ayuntamiento en el albergue de Inturjoven, en hoteles, el Hogar San Juan o la casa de Cáritas de El Portal, entre otras. También continúa habilitado el Palacio de los Deportes de Chapín, donde están siendo atendidas 22 personas en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a las carreteras, seis permanecen cortadas al tráfico. Tampoco se puede circular por el vial de salida de la autopista AP-4 a la altura del enlace con zona norte de la ciudad.

Mientras tanto, el río continúa creciendo, A las cuatro de esta tarde ya había superado los 6,37 metros de altura a su paso por Jerez y la tendencia es que continúe creciendo a lo largo de la tarde.

El director general de Infraestructuras de Aguas de la Junta de Andalucía, Álvaro Real, incidió en que el curso del Guadalete no solo se está viendo afectado por el desembalse de Bornos, que continúa desaguando para poder recibir el agua de la lluvia y de las escorrentías de la sierra, sino también por el alto caudal de tres de los arroyos que evacuan en el Guadalete en Jerez como son el Caulina, el Espera y el Paterna.

Por este motivo, dijo que es complicado saber cuándo el río podrá cambiar de tendencia. De hecho, advirtió que el río se está aproximando a las cotas máximas que registró en las inundaciones de 2009, donde casi llegó a los siete metros.