Casi 1.200 aspirantes para una plaza de funcionario del Ayuntamiento

Casi 1.200 personas optarán a una de las 18 plazas de funcionario que ofrece el Ayuntamiento. Las pruebas se celebrarán dentro de unos meses —aún no se ha fijado oficialmente la fecha del primer ejercicio— pero ya se ha publicado la lista provisional de admitidos para cada uno de los procedimientos selectivos.

Ahora bien, los excluidos tienen ahora 10 días para presentar sus alegaciones con las que intentar entrar en el proceso selectivo. Fueron 1.332 las solicitudes que se presentaron pero 145 han sido descartadas por diversos motivos —no acreditar la titulación necesaria o el pago para optar a la prueba, por citar algunos—.

El total de plazas que salen a concurso es de 18. Diez de ellas son de puestos que se cubrirán mediante oposiciones libres a las que se han podido presentar cualquier persona que cumpla con los requisitos de titulación para la plaza en cuestión. Por otro lado, hay tres puestos de promoción interna para el personal que ya trabaja en el Ayuntamiento. Y hay cinco plazas de agente de Policía Local, aunque una de ellas es para aspirantes a un traslado que ya están en el cuerpo.

Precisamente las de turno libre de Policía, con 341 aspirantes, es la que cuenta con más demandantes. Mientras 12 agentes aspiran a la única plaza de traslado que se ofrece en esta oferta pública de empleo, que corresponde a la del pasado año.

Tras la de agente de policía, la prueba de auxiliar de la administración general será otra de las que cuenta con más aspirantes, con 310 solicitudes ya confirmadas, según la lista provisional de admitidos publicada ayer por el Ayuntamiento. Todos tendrán que optar a la única plaza que sale a oposición. Mientras, 303 optan a solo un puesto de subalterno que este año saca a concurso el Consistorio.

Como es lógico, la que menos aspirantes tiene son las tres plazas de promoción interna que se adjudicarán en este procedimiento selectivo. Dos empleados municipales pelearán por la única plaza de auxiliar administrativo prevista en este concurso-oposición; mientras, tres lo harán por los dos puestos de técnico de la administración general.

Inicialmente, se barajó que las pruebas selectivas para las 18 plazas de funcionarios se hubieran celebrado en otoño pero la tramitación administrativa que requiere este tipo de procedimiento ha retrasado la celebración de las pruebas. Ahora, una vez culmine el plazo de presentación de alegaciones para los que han quedado excluidos, se publicará la fecha del primer ejercicio.

Este no es el único proceso selectivo que se espera acometer este año en el Consistorio. En esta semana el gobierno local y los sindicatos han empezado a negociar las bases para un proceso de funcionarización con el que se pretende que 200 de los 278 laborales fijos que están en la nómina municipal pasen a ser funcionarios.

Asimismo, a final de año se aprobó la oferta de empleo del pasado año con 12 plazas. La tramitación necesaria para acometer estos procesos selectivos se iniciará en los próximos meses.

La celebración de unas pruebas selectivas de personal en el Ayuntamiento es un hito. No en vano, desde 2006 no se publicaba una oferta pública de empleo, un trámite administrativo necesario donde se indican las plazas que se sacan para ser cubiertas mediante un proceso selectivo público. En aquel entonces, los procedimientos se hicieron con plazas de personal laboral y de Policía Local. En cambio, desde 1987 no se hacían pruebas para puestos de funcionarios de la administración.