"Atácalos, mátalos": Azuza a su perro contra la Policía Nacional para evitar su arresto en Jerez

Agentes de la Policía Nacional se vieron atacados el pasado miércoles 26 de noviembre, por un perro azuzado contra los policías por su dueño para tratar de impedir su detención, los agentes lograron evadir los envites y dentelladas del can mientras el responsable se refugiaba en una vivienda cercana.

El suceso se produjo cuando los agentes realizaban un patrulla rutinaria de seguridad por la zona conocida como de “las casitas bajas” en la barriada de El Polígono de San Benito y observaron al individuo, contra el que tenían conocimiento que pesaba una orden de detención y personamiento, emitida por un Juzgado de lo Penal de Jerez de la Frontera.

Azuza a su perro contra los agentes de la Policía al grito de "Atácalos, mátalos"

Cuando los agentes le dieron el alto para tratar de identificarlo, el varón emprendió la huida hasta un cercano domicilio, del que volvió a salir instantes después con un perro de gran tamaño al que jaleaba con palabras como “atácalos, mátalos”, con el objetivo que atacara a los agentes, estos tuvieron que retroceder para no llegar a ser alcanzados por las fauces del animal.

Finalmente el individuo depuso su actitud y retuvo al animal antes de obligar a los agentes a repeler la agresión, el varón pudo ser detenido y el animal inmovilizado y trasladado a las instalaciones municipales gracias la colaboración del Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez, cuyos profesionales comprobaron que el animal carecía del chip obligatorio.

El individuo fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Jerez, en calidad de detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la Autoridad, ingresando en el área de detención hasta que fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.