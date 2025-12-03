Espectacular robo en una joyería del centro de Jerez: "Han destrozado un negocio y han reventado a una familia trabajadora"

"Se veía venir, era una cosa que se podía haber evitado". Así de contundente se pronuncia Jose, uno de los responsables de la Joyería SuperJoya, que durante la madrugada del lunes sufrió un espectacular robo en su negocio familiar. En estos momentos, la investigación se encuentra en manos de la Policía Nacional, a "quienes estamos muy agradecidos porque actuaron rápidamente. El sistema de alarma funcionó pero fue un alunizaje muy rápido".

Tras lo ocurrido Jose lamenta que sea ahora cuando el Ayuntamiento esté actuando: "Tienen que pasar cosas de estas para que se pongan soluciones". Lo dice porque hace alrededor de un año, siguiendo indicaciones policiales, solicitó permiso para colocar una pilona en la puerta de su negocio de Doña Blanca. Sin embargo, la petición le fue denegada "por tratarse de una zona de adoquines en la que no podía hacerse un agujero".

Igualmente, desde la asociación de comerciantes llevaban años reclamando una pilona porque cada dos por tres se meten coches por error o siguiendo el GPS. "Pues tampoco lo habían puesto y ahora me entero, después de lo que me ha pasado, que ya se está tramitando todo", critica visiblemente defraudado.

Del mismo modo, recuerdo que al ser una joyería cuentan con un muestrario "valioso". Por lo que han solicitado sin éxito anteriormente una zona de carga y descarga. "A nosotros no nos lo dan pero veo floristerías y academias que lo tienen sin problema. ¿Tengo que esperar que atraquen a mi hermano con el muestrario para que nos lo concedan?", se pregunta.

El robo ha llegado, además, en el peor momento. "Llega diciembre y te cargas más por la Navidad, ahora tengo que pagar a mis proveedores y se lo han llevado todo. Nos han destrozado, la verdad. Han reventado una familia trabajadora que lo único que queremos es tirar para delante y, ahora mismo, empezamos otra vez de cero. Esa es nuestra realidad y esa es la rabia que tengo", asegura Jose, cuya familia gestiona otra joyería en la ciudad.

"Nunca crees que te va a tocar a ti, hasta que te toca, a pesar de que pusimos todo lo que estaba en nuestras manos", lamenta.