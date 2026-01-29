El Ateneo de Jerez convoca el XI Certamen de Relatos Cortos 'J. M. Caballero Bonald', un concurso literario que rinde homenaje al insigne escritor jerezano y socio de honor de nuestra institución.

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años vinculadas a Andalucía y admite relatos originales e inéditos, de temática libre, escritos en lengua castellana.

Con esta convocatoria, el Ateneo de Jerez reafirma su compromiso con la creación literaria y con la difusión de nuevas voces narrativas, manteniendo vivo el legado cultural de José Manuel Caballero Bonald.

El plazo de admisión de obras permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2026, ambos inclusive. El fallo del jurado se hará público el 9 de mayo de 2026, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del escritor.

Los relatos premiados serán publicados en el Libro de Bienvenida 2026 de la Universidad de Cádiz, y el primer premio estará dotado con 300 euros, además de certificación.