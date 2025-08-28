El Ateneo de Jerez inaugura el próximo lunes 1 de septiembre su ciclo Fiestas de la Vendimia

El Ateneo de Jerez comenzará el próximo lunes 1 de septiembre, en su sede de la calle San Cristóbal, su ciclo Fiestas de la Vendimia, que alcanza la segunda edición. Para esta primera jornada, se contará con la presencia de la alcaldesa María José García-Pelayo, el delegado de Cultura, Francisco Zurita y el presidente de la institución, Gustavo Cordero, y estará amenizado por el piano de Jairo Lebrón de los Ríos, del centro de estudios musicales “Musicry”. La entrada es libre hasta completar aforo.

Tras el acto de inauguración, se presentará la exposición fotográfica “In Vino, Veritas” en la que, Rafael Sánchez, Francisco Rocha y Juan Martín Beardo, que constituyen el grupo TerceroF, recrean con fotografías obras relacionadas con el vino de grandes pintores como Velázquez, Cezánne, Munch, Dalí o Julio Romero de Torres, una producción fotográfica que se actualiza permanentemente. Los más de 30 cuadros actualmente disponibles podrán disfrutarse en la sede del Ateneo de Jerez de lunes a viernes hasta el 30 de septiembre en horario de 18 a 21 horas. Durante la inauguración, los autores ofrecerán a los asistentes una visita guiada de sus obras fotográficas. Posteriormente las personas asistentes podrán disfrutar de un Jerez de honor.

Las II Fiestas de la Vendimia del Ateneo de Jerez, que se celebrará entre el 1 y el 14 de septiembre, cuenta con exposiciones, conferencias, recitales, debates, visitas de viñas, catas y maridajes gastronómicos y artísticos. La camerata del Ateneo de Jerez ofrecerá el recital “Las voces de Baco” en las bodegas San Ginés de la Jara y personalidades como César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, Paz Ivison, periodista gastronómica y vitivinícola, José María Castaño, coordinador de Expo-flamenco, Juan Gómez, director de investigación del grupo Osborne hasta 2018, José Luis Manzano, nutricionista, Jaime Fernández, enfermero, o el escritor Juan Pedro Cosano, llenarán de contenido cultural vitivinícola estas Fiestas.

La bodega Valdespino, con su directora técnica y enóloga, Victoria Frutos Climent, guiará una cata singular entre vinos y poemas que ofrecerán escritores ateneístas. El domingo 14, como cierre, se desarrollará el “Vendimia Music Festival”, un festival en el que disfrutar de vino de Jerez junto a la música de los Grupos “Decum” y “Carta de Ajuste”.