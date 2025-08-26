Vueling aumentará las conexiones entre Jerez y Barcelona durante el invierno

La compañía aérea Vueling tiene previsto aumentar su programación de vuelos entre Jerez y Barcelona durante la próxima temporada invernal respecto a la que realizó el pasado año. La aerolínea perteneciente al grupo IAG ya está comercializando las dos rutas que mantendrá con la terminal jerezana entre los meses de noviembre y marzo —también volará desde Palma de Mallorca—.

Según los datos recopilados por este periódico, entre la primera semana de noviembre y la última de marzo, la compañía aérea prevé realizar en torno a 240 operaciones entre Jerez y Barcelona, unas 40 más que las realizadas durante el mismo periodo de la temporada baja 2024-2025 —este último dato está recogido de las estadísticas oficiales del gestor aeroportuario Aena—.

A lo largo de este verano, Vueling opera una conexión diaria entre Barcelona y Jerez, que es doble los martes, jueves y sábados. Esta frecuencia se mantendrá hasta principios de octubre donde se reducirá a una por día. Ya en la última semana de octubre, la conexión entre Barcelona y Jerez pasará a tener seis frecuencias por semana —no habrá vuelos los miércoles—, una programación que tiene previsto mantenerse prácticamente invariable durante el próximo invierno, incrementándose así la operatividad que tuvo durante la anterior temporada baja, en la que realizó cinco conexiones semanales durante buena parte de este periodo.

De este modo, la compañía del grupo IAG cubrirá parte del hueco que dejó Ryanair en esta y otras rutas tras decidir dejar de operar con Jerez a finales del pasado mes de marzo por el enfrentamiento que aún mantiene con Aena por las tasas aeroportuarias. Bien es cierto que en el pasado año Vueling ofreció una programación superior a la de la low cost irlandesa entre noviembre y marzo (202 frente a 140 operaciones), pero el aumento de la oferta para la temporada invernal de 2025-2026 con Barcelona no cubre la totalidad.

La conexión entre Jerez y Barcelona es una de las rutas que más pasajeros mueve por la terminal a tenor de los registros oficiales. De hecho, en 2024 superó a la de Madrid en número de viajeros (más de 218.264 frente a 207.438). En este 2025, es, hasta el momento, la segunda con más viajeros (unos 86.000 viajeros en el acumulado hasta julio), un descenso producido precisamente por la reducción de la oferta tras la 'espantá' de Ryanair.

Mantenimiento de la oferta con Palma de Mallorca

La otra ruta que Vueling mantendrá con el Aeropuerto de Jerez a lo largo del próximo invierno será la de Palma de Mallorca. La oferta que ofrece la aerolínea es ligeramente superior a la realizada durante la anterior temporada, en torno a unas 190 operaciones que tendrán cinco frecuencias semanales (lunes, jueves, viernes, sábados y domingos), salvo en la primera quincena de febrero donde se reducirá ligeramente la oferta. Actualmente, la ruta entre la capital balear y la terminal jerezana es la quinta por número de pasajeros —en torno a 35.000 pasajeros, según los datos publicados por el gestor aeroportuario—.

En cambio, a mediados del próximo mes de septiembre dejará de programarse la ruta con Bilbao, la tercera de las conexiones que esta compañía tiene con Jerez. Al igual que en años anteriores, esta únicamente está operativa durante los meses estivales. Por el momento, esta aerolínea, que a día de hoy es la que más pasajeros mueve por Jerez, no está comercializando la oferta de la temporada alta de 2026.