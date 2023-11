"Estaremos atentos para que no se convierta el centro de Jerez en un botellón"

La celebración de zambombas provocó la pasada semana las quejas de vecinos por la acumulación de restos de botellón en distintos puntos del centro. Días atrás, de hecho, la Policía Local informó de que había interpuesto 31 denuncias tras los controles realizados en las zonas donde se concentran los botellones. Entre las actuaciones, también destacaron las aglomeraciones detectadas en la calle Algarve.

Ante estas circunstancias, el delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, explicó este jueves que precisamente por estos hechos “la alcaldesa hace unos unos días anunció que se barajaba ampliar el bando de zambombas al mes de noviembre. No era por un simple capricho, era porque la realidad al final es la que es y la realidad es y cada vez se hacen antes las zambombas, pero el servicio especial de limpieza y de movilidad, por el bando, no empieza hasta este viernes 1 de diciembre”.

Por estos motivos, hasta la entrada en vigor del plan especial, “nos encontrábamos con menos medios con los que poder atender ese tipo de circunstancias”. “Por ahí va -insistió- esa intención de querer adelantar ese bando de zambombas a noviembre. El botellón es una realidad y el que quiera negarlo pues, al final, se está haciendo trampas al solitario”.

No obstante, este fin de semana “se va a reforzar la limpieza ya. Por lo tanto, no creemos que se vayan a producir las mismas imágenes de la semana pasada”, dijo, en alusión al aumento de los operarios y maquinaria de limpieza desde este viernes y durante toda la Navidad.

Por su parte, el delegado de Seguridad, José Ignacio Martínez, recordó que con la puesta en marcha del Plan Especial este viernes, se van a reforzar los efectivos de Policía Local y Nacional junto con la presencia de Protección Civil y voluntarios. “Vamos a tener un puesto de mando avanzado que en la zona de plaza Esteve”, ha adelantado, anunciando que el centro de salud del Arroyo funcionará como punto de asistencia extrahospitalaria.

“Somos conscientes de que la avalancha de personas que vienen al centro y lo que se ha hecho es ampliar un poco la zona del centro en la que se van a tener lugar las distintas zambombas porque no queremos que se queden en sólo tres plazas”, ha explicado Martínez. En este sentido, el delegado de Seguridad ha avanzado que “vamos a procurar que en todos los sitios un poco más complicados tengamos una presencia mucho mayor”.

“Estaremos atentos para que no se convierta el centro en un botellón”, ha asegurado, aunque ha reconocido que “los recursos no son todos los que quisiéramos y no se puede estar en todas las zonas a la vez. Pero, bueno, la idea es que vamos a reforzar la vigilancia y nuestra intención es que realmente la seguridad sea algo preferente dentro de estas fiestas, porque realmente creemos que es un evento lo suficientemente importante como para que proteja”.