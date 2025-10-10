Buscan en Jerez a un conductor que se dio a la fuga tras dejar herida grave a una mujer en un accidente

Imagen del vehículo implicado en el accidente y que podría ser un BMW modelo 320 de color gris

La Policía Local de Jerez busca al conductor de un vehículo particular que se dio a la fuga tras causar un accidente de tráfico en el que resultó herida de gravedad una mujer que viajaba a bordo de un ciclomotor.

La Policía Local solicita la colaboración ciudadana para localizar el automóvil, un BMW modelo 320 de color gris, y dar con el presunto responsable de los hechos.

Según informa la Policía Local en el perfil oficial de sus redes sociales, "sobre las 21: 50 horas de la noche del pasado lunes 6 de octubre, en la avenida Blanca Paloma con el cruce de la Calle Beato Diego de Cádiz, un vehículo, posiblemente un BMW modelo 320 de color gris claro, tras incumplir la orden de un semáforo en rojo, colisionó contra un ciclomotor causando a su conductora lesiones graves, tras lo cual abandonó el lugar sin detenerse".

Al parecer, el coche tiene daños en su parte frontal y la luna fracturada.

Por todo ello, la Policía destaca que "sería de gran interés cualquier información que nos ayude a localizar este vehículo dada la gravedad de las lesiones provocadas por su conductor en el referido accidente".

Si tiene alguna información al respecto se ruego contactar con la Policía Local de Jerez"si han visto un coche similar con esos daños. Un acto así no debe quedar impune y su víctima sin ayuda"

Pueden ponerse en contacto anónimamente en el teléfono 956149900 o con un email a policialocal@aytojerez.es