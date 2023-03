Estamosgrabando, Premio Internacional de Audiovisual Profesional al mejor Video Libre Creación

Salvador Gil, director de 'Ímpetus' - que significa 'impulso', se apresura a decir- tiene mariposas en el estómago. Este vídeo que ha dirigido, protagonizado por el actor Jesús Carmona y la modelo gaditana, Clara Navas, ha obtenido el Premio Internacional de Audiovisual Profesional al mejor Video Libre Creación en la sexta edición de este certamen. Este miércoles 15 de Marzo, se celebró la gala de entrega de los galardones Fepfi 2022 en el Auditorio del Fest en Barcelona.

La idea partió de un guion escrito por Aurora Ruiz que han reflejado en un minuto audiovisual. "Estoy muy orgulloso, sobre todo por la simbología y la temática feminista que tiene", afirma Gil. La guionista y responsable creativa, por su parte, destaca que se trata de un proyecto en el cual se pretendía mostrar el amor más allá del típico amor de pareja, su complejidad y belleza, así como el amor a una misma. "Cuando le leí el texto a Salva me dijo que hiciérmos el vídeo. Nos dedicamos a las bodas, al amor de dos, queríamos reflejar en el vídeo el amor bonito, el que te da impulso, no romantizarlo. El amor que no hace que te olvides de ti mismo, de cuidarte. Y siempre sintiendo la protección de las personas que están a tu lado para quererte bien", subraya Ruiz.

El escenario de la grabación fue Wuakana, en Benalup-Casas Viejas. La grabación duró una tarde y la edición unos tres días para condensar esta idea bella y profunda. La familia 'Ímpetus', además, ha estado formada por la maquilladora, Angie Jarquin, Cabeza Loca, la floristería Olmedo, Millan y Vega Peluquería, Mila Ogalla Toledo, Isabel Martínez, Gala V. Mateos y Neiva Millán.

'Ímpetus' es el segundo vídeo premiado en este certamen de la productora Estamosgrabando. El primero fue 'Súper Antonio'. En él se mostró la vida de un pequeño con parálisis cerebral. Photoforum Fest es una cita de proveedores y profesionales muy importante en la que se aprecia todo lo que cuece en el mundo de la imagen.

Productora

"Un equipo creativo muy poco habitual (Recandrollers) que cuenta increíbles historias de la vida cotidiana a través de la fotografía y el vídeo". Así se define Estamosgrabando, esa pequeña fábrica audiovisual que inmortaliza recuerdos "de esta aventura que llamamos vida".

Esta factoría audiovisual jerezana basa su trabajo en capturar la vida tal y como es: imprevisible y auténtica. Huyen de los clichés y los posados. "La vida ya es bastante sorprendente de por sí. Rompamos juntos las normas establecidas". Son partidarios de contar historias, experimentar, jugar con la luz.

Palabras

El guion de 'Ímpetus' no son palabras sin más:

Simplemente estoy viva.No hay más.No soy mi trabajo, no soy mi cuerpo, no soy lo que dicen que soy.Soy mucho más, soy un ser libre, mujer.Si, mujer.Soy una composición de enseñanzas, de aprendizaje, de errores, de decisiones...Soy lo que absorbo, soy mi tribu.Mis hermanas, mis madres, mis abuelas, mis amigas, mis maestras, mis mujeres, ellas me ayudan si me olvido de volar.Porque tú, has venido a remover mi mundo, mis entrañas, pero yo estoy acostumbrada a removérmelas, y me gusta.Enamorarse es algo extraño, y peligroso.Yo he llegado hasta aquí para dejarme llevar por lo que siento hacia ti, he llegado para aprender de ti y sobre ti. Quiero ver el sol a través del movimiento de tu cuerpo, y que llegue hasta mi alma, quiero acercar mi boca a la tuya y que el mundo se detenga.Soy capaz de enamorarme sin perderme, sin perder quién soy, mi identidad.Soy capaz de hacerte feliz sin olvidarme de serlo yo.Soy capaz de cuidar de ti sin dejar de hacerlo por mí.Porque solo siendo libres, se puede amar cómo se debe amar.El amor no limita, el amor impulsa.