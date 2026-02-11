Avanza el operativo especial de limpieza activado por el Ayuntamiento en la zona rural de Jerez

El operativo especial organizado por el Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y de la Delegación de Medio Rural, para acompañar a las personas que fueron desalojadas durante el regreso a sus hogares ha intensificado las labores de limpieza desde la mañana de este pasado martes, cuando la situación del río Guadalete cambió de nivel rojo a nivel naranja.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada por el segundo teniente de alcaldesa y delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, la tercera teniente de alcaldesa y delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, y el delegado de la barriada rural de La Ina, Carlos Vidal, ha seguido hoy, desde primera línea, las actuaciones que se están llevando a cabo, señalando que “desde ayer martes y durante esta jornada de miércoles, los trabajos para facilitar el retorno a las zonas rurales de todas las familias que fueron evacuadas y que ahora están volviendo a sus hogares, se están centrando en las barriadas rurales de El Portal, Rajamancera y La Ina, con el objetivo de limpiar el cieno, los sedimentos, escombros, ramas y árboles caídos y otros residuos, así como retirar los enseres que han quedado inservibles en el interior de las viviendas.

Ha apuntado igualmente, que estas labores se están apoyando con maquinaria de diverso tipo, como retroexcavadoras, camiones cisterna, vehículos para la recogida de muebles y otros utensilios, camiones de enganche y camiones plumas para la retirada de árboles.

García-Pelayo se ha referido a que “el dispositivo está actuando en todas las zonas afectadas por las inundaciones, a medida que se vaya autorizando el realojo en las distintas barriadas afectadas, que como se recordará son 10, con un total de 40 calles afectadas por los efectos climatológicos adversos. También está trabajando en el marco de este dispositivo un equipo de Aquajerez”.

Está previsto que entre hoy miércoles y mañana jueves queden limpio El Portal, Lomopardo, La Corta, La Ina, Rajamancera y Los Albarizones, estándo ya limpias 28 calles. Además, ya se ha comenzado a trabajar en El Portalillo, una vez que en el día de hoy se ha autorizado, por parte de la Junta de Andalucía, el regreso de los vecinos a sus viviendas.

Como explicó García-Pelayo ayer martes en rueda de prensa, este dispositivo especial de limpieza de la zona rural, tras el temporal y la crecida del río, cuenta con 40 operarios que se han sumado de forma extraordinaria a la empresa de limpieza UTE-Jerez, con el fin de que estos trabajos extraordinarios en las zonas rurales afectadas no limite los servicios de limpieza de la zona urbana.

Paralelamente a la limpieza de los lodos y restos, se están recogiendo los muebles y los enseres que han quedado inservibles a causa de la riada, con el fin de mejorar el entorno progresivamente. También se ha sumado a estas labores un equipo de Aquajerez dedicado a desatascar imbornales, otro de podas y un tercero que va a ir facilitando bombas de achique para ir sacando agua lo más rápidamente posible de las viviendas y zonas públicas. Igualmente, se ha acordado con Endesa que haga un seguimiento sobre la situación en la que se encuentra el cableado y otras infraestructuras de las barriadas para asegurar la seguridad de las personas.

El Ayuntamiento también ha facilitado productos de limpieza a las personas afectadas por la crecida del río para contribuir a la vuelta a la normalidad en sus hogares.

Actuaciones en el viario urbano

Por otro lado, hay que destacar que el temporal también ha provocado baches en el viario urbano. Con el fin de dar una solución a este tipo de problemas, operarios de la Delegación de Infraestructuras están realizando un recorrido por la ciudad atendiendo de urgencia los casos que suponen un mayor riesgo para conductores y vehículos. En la jornada de este miércoles se ha actuado en zonas como la intersección de la calle Sudáfrica con avenida Alcalde de Cantos Ropero, calle Gertrudis Bustillo Ortiz, avenida Puertas del Sur, calle Arquitecto José Vargas y avenida Alcalde Álvaro Domecq.

Al margen de esta actuación rápida para paliar los efectos del temporal, la alcaldesa ha explicado que también se va acometer una campaña de reasfaltado, lo que se ha venido llamando ‘marea negra’, por un importe “que rondará el millón y medio de euros, incluso los dos millones de euros”.