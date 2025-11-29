Avanzan a buen ritmo las obras de iluminación del carril bici entre Jerez y Estella

Postes de las farolas, ya instalados en el carirl bici de la A-2003.

Las obras de instalación de iluminación del carril ciclopeatonal entre Jerez y Estella avanzan a buen ritmo. La primera farola completa fue instalada casi a mediados de noviembre, tal como anunció en redes el alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, y los trabajos continuan para poder iluminar por completo los dos kilómetros de esta transitada vía.

Primera farola instalada en la A-2003, entre Jerez y Estella, a la altura del cementerio. / Manuel Aranda

Esta misma semana los operarios han completado un tramo la instalación de los postes y poco a poco se irán completando los trabajos para culminar la intervención en la A-2003. Para la instalación de estas farolas se ha procedido previamente al derribo de parte de la barrera de hormigón que protege el carril bici. Una vez colocados los postes, quedan protegidos por los quitamiedos.

Hay que recordar que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está realizando, tras la petición de la Plataforma A-2003, la iluminación sostenible de la vía ciclopeatonal de la A-2003, en su tramo entre Jerez de la Frontera y Estella del Marqués. Esta actuación, que cuenta con un importe de adjudicación de 130.527 euros, se realiza entre los puntos kilométricos 2 y 4 de esta carretera.

Trabajos esta semana en el tramo de Estella. / Manuel Aranda

Tras iniciarse los trabajos, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, valoró esta actuación como "necesaria y destacada para la seguridad vial". Con esta intervención "atendemos a las vecinas y vecinos de una zona muy transitada. A esta seguridad contribuirá la instalación de iluminación sostenible, con un menor consumo energético, que aportará más visibilidad a ciclistas y viandantes que transiten por la vía en horario nocturno”.

Intervención

Esta actuación, cuya adjudicataria es la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, completará el carril bici de 24 kilómetros que inauguró la Junta de Andalucía en mayo entre Jerez y La Barca de la Florida tras una inversión de 5,3 millones de euros, cofinanciado con fondos europeos Next Generation.

Las obras iniciadas en el carril bici tienen un plazo de ejecución previsto de seis meses y están financiadas con fondos Feder en Andalucía 2021-2027. Los trabajos consisten en la iluminación sostenible de la vía ciclopeatonal en el margen derecho de la A-2003, donde se están colocando columnas de cuatro metros de altura y luminarias solares. En total, está prevista la colocación de 76 puntos de luz.

Las luminarias cuentan con un sistema de autolimpieza a través del agua de lluvia, permitiendo su correcta evacuación sin ensuciarlas, "lo que evitará que se vean afectadas con el paso del tiempo", tal como anunciaron desde la Administración andaluza.

Varios trabajadores, en la obra de iluminación de la A-2003. / Manuel Aranda

Entre las ventajas de este tipo de iluminación está el contar "con un alumbrado no contaminante, unido a unos sistemas que dan la posibilidad de captar y acumular energía de la radiación solar para utilizarla durante la noche, con el fin de iluminar sin contaminar ni emitir CO2, apostando de esta manera por la sostenibilidad".

Además, al tratarse de un punto de luz totalmente autónomo, se puede instalar en zonas que no están dotadas de un suministro regular de energía eléctrica, por lo que existirá la posibilidad de iluminar zonas remotas.