Nuevo accidente en la carretera de La Cartuja en Jerez, el segundo en dos semanas

A primera hora de la mañana de este viernes se ha registrado un nuevo accidente en la A-2004. Se trata de la carretera de acceso a Jerez desde La Cartuja. Hasta el lugar del incidente, donde se han producido retenciones, se ha desplazado la Guardia Civil. Se desconoce el número de vehículos implicados y si alguna persona ha resultado herida.

Hay que recordar que se trata del segundo suceso en apenas dos semanas, ya que el pasado miércoles otro vehículo se salió de la calzada.

Hay que recordar que precisamente por la peligrosidad de esta vía se ha conformado una plataforma, formada por vecinos de Residencial Gran Duque y Solidaridad, para reivindicar una intervención que ponga fin a la alta siniestralidad.

Recientemente la Junta ha realizado mejoras del firme en esta vía y se espera que el próximo año comiencen los trámites para una remodelación integral. La propia consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ya anunció a principios de la pasada semana que los objetivos que se marca la Administración andaluza es acometer el acondicionamiento de la carretera A-2004. Para ello, en el primer cuatrimestre de 2026 se sacará a licitación la redacción del proyecto para lo que ya existe una dotación presupuestaria y un plazo de aproximadamente 8 meses. De este modo, la obra podría comenzar en 2027.