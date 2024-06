El Marco de Jerez sale mal parado del reparto inicial de las ayudas a la reconversión del viñedo

Jerez/La provincia de Cádiz ha salido muy mal parada en la resolución provisional de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo, convocatoria para la que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha recibido una avalancha de solicitudes que ha desbordado todas sus previsiones. En concreto, del total de 167 solicitudes por importe de algo más de 8,5 millones de euros presentadas en Andalucía únicamente han pasado el primer corte 121 solicitantes (72,46%) por un montante de menos de algo menos de 3,7 millones de euros (43%). En el caso de Cádiz, donde la mayoría de las solicitudes corresponden al Marco de Jerez, del total de 103 expedientes presentados se han admitido 76 (73,8%) por un importe aprobado de 2,7 millones de euros de los cerca de 6,7 millones solicitados (40,4%).

De acuerdo con la resolución provisional de la convocatoria, Cádiz provincia concentra más de la mitad de las solicitudes descartadas inicialmente, en concreto el 58,7% del total (27 de 46 en números redondos), porcentaje que en el importe se dispara por encima del 81% (cerca de 4 millones de euros de los 4,9 millones de los expedientes no admitidos).

Salta a la vista que los 3,8 millones de euros consignados a la convocatoria de esta línea de subvenciones es del todo insuficiente para cubrir las necesidades de los viticultores, que han solicitado ayudas por más de 8,5 millones, motivo por el que Asaja-Cádiz solicita a la Junta de Andalucía una ampliación de la dotación presupuestaria que permita paliar el déficit, como pasó con las ayudas agroambientales.

La organización agraria entiende que los criterios de evaluación de las solicitudes perjudican a todas luces a la provincia de Cádiz, caso del seguro agrario, que brilla por su ausencia ya que no se adapta a los riesgos que hay en la zona, o la producción integrada, con escasa penetración porque implica unos costes que no se ven compensados en el precio de la uva -en el Marco de Jerez se paga por cantidad y no por calidad-.

Entre los criterios de evaluación también se incluye la producción ecológica, algo más extendida en la zona aunque limitada a la apuesta de algunos bodegas como Williams & Humbert, Barbadillo o González Byass por esta práctica; y que los titulares del viñedo tengan menos de 40 años, cuando se trata de un sector muy envejecido y en el que no ha habido ninguna incorporación desde 2018 a través de las cinco últimas convocatorias de ayudas al relevo generacional.

Esta línea anual de subvenciones, financiadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga), permitirán replantar o reconvertir más de 300 hectáreas de viñedo en Andalucía, con una media de subvención de 12.480,48 euros por hectárea. De esta forma, se fomenta su adaptación a nuevos sistemas de cultivos y con variedades más demandadas en el mercado, así como posibilitará trabajar de forma más sostenible. En este sentido, la convocatoria incide especialmente en el fomento de operaciones que supongan una mejora ambiental del cultivo y en la puesta en marcha de nuevos sistemas de explotación alineados con la lucha para reducir las consecuencias del cambio climático.

Las ayudas concedidas cubren entre el 70 y 85% del coste de la reestructuración o reconversión de los viñedos, y también se incluye una partida destinada a la pérdida de renta que trae consigo esta medida para los viticultores y sus explotaciones. Entre las acciones subvencionables más demandadas para este programa destaca el arranque del viñedo, la preparación previa del suelo, la plantación del material vegetal certificado y la adquisición y colocación de la espaldera.