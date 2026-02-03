¿Qué es Ágora Jerez?: El proyecto que llama a la participación

La delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, ha presentado junto al presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Solidaridad, Manuel Cazorla, el proyecto de promoción y desarrollo de la cultura participativa vecinal Ágora Jerez. En la misma ha participado también Miguel González, de la consultora Territorio y Ciudad.

Esta iniciativa, incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones, está abierta a la participación de todos los colectivos vecinales, y es el resultado de un año de trabajo previo en el que se ha desarrollado la planificación estratégica necesaria, la elaboración de materiales y el proceso de identidad digital y renovación de imagen corporativa de la Federación Solidaridad.

Desde la página web https://solidaridadjerez.org/, la Federación Solidaridad informa a todo el tejido vecinal de sus objetivos y líneas de trabajo, entre las que Ágora Jerez toma protagonismo para el año 2026. El proyecto propone una oferta de talleres en los diferentes distritos y la zona rural, desde el compromiso con la descentralización y la cultura de barrio. En este sentido, se incluyen los Talleres de Co-creación ‘Diagnosticar para crear’; Memoria de barrios. Proyecto de Identidad Histórica; y Talleres comunitarios.

Los Claustros de Santo Domingo acogerán en otoño el hito central del proyecto Ágora Jerez, con la Feria Nuevas Redes, que contará con un foro de experiencias, un espacio de intercambio y reflexión, convivencia gastronómica al medio día, y para finalizar conciertos de jóvenes talentos locales.

Pina ha transmitido a Solidaridad el agradecimiento de la alcaldesa por su trabajo permanente y generosidad. La delegada ha valorado el proyecto presentado señalando que “sé que nos va a dar la oportunidad de seguir trabajando en esa línea desde la cohesión entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo”, recordando que “el Plan Estratégico de Subvenciones ha dado impulso a más de doscientas asociaciones y a sus proyectos, y les ha dado herramientas para que activaran y dieran visibilidad a sus actividades. Hemos apostado por impulsar la cultura de Jerez, porque la cultura es la mejor herramienta que tenemos para construir un modelo de ciudad igualitario, más humano y participativo”.

Igualmente, la delegada ha invitado a la Federación Solidaridad a participar en un encuentro con la Mesa Local de Juventud, para establecer líneas de colaboración y comunicación con el tejido juvenil de la ciudad.

Por su parte, Manuel Cazorla ha destacado su “agradecimiento, compromiso y ganas de trabajar para que este proyecto se visibilice y materialice en los barrios. Este convenio es una oportunidad real para reforzar la participación vecinal y mejorar la vida cotidiana en nuestros barrios”.

El presidente de Solidaridad ha manifestado que “ponemos nuestra experiencia al servicio del movimiento vecinal. Hoy no solo presentamos esta alianza institucional, sino que asumimos un compromiso firme con los vecinos y vecinas de Jerez, porque el movimiento vecinal necesita renovarse, expandirse, abrirse a nuevos miembros y ganar visibilidad”.

Cazorla ha recordado que “las asociaciones tienen dificultades para garantizar el relevo generacional, y asumimos el compromiso de convertir esta subvención en acciones útiles para nuestros barrios, queremos que se traduzcan en actividades a medio y largo plazo, en una participación real y en una mejor vida vecinal”.