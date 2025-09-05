El Ayuntamiento colabora con AMMA en la Carrera Solidaria ‘Pedaleando juntas’

El Ayuntamiento de Jerez colabora con la Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMMA en la organización de la 4ª Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama ‘Pedaleando juntas’, que se celebrará el sábado 4 de octubre. La teniente de alcaldesa Susana Sánchez ha presentado este evento junto junto al delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, y la presidenta de AMMA, María José López, animando a toda la ciudadanía a sumarse a una jornada lúdica y deportiva con la que se recaudarán fondos destinados a la lucha contra el cáncer de mama. Han participado en esta presentación representantes de las entidades colaboradoras, Silvia del Ojo, de Clínica Beiman; Isabel Pallares, de Activa Club, y Fran Medina, de Club MTB y Atletismo Beiman.

Las incripciones pueden realizarse ya a través de www.gesconchip.es con un donativo de 5 euros. La jornada deportiva del 4 de octubre comenzará a las 9.30 horas, y sumará actividades como degustación de paella y sorteos de regalos, gracias a las empresas y clubs colaboradores, por lo que se invita a toda la ciudadanía a volcarse en un evento deportivo para disfrutar y sensibilizar sobre el cáncer de mama, mostrando el apoyo a las personas que están pasando por esta enfermedad.

Esta 4ª Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama ‘Pedaleando juntas’ está organizada por AMMA y Club Beiman, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y la Diputación de Cádiz. Se trata de una carrera no competitiva de 8 kilómetros, con salida y meta en Activa Club.

La Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMMA organiza este año diferentes actividades bajo el lema ‘Octubre rosa’. El Día Mundial del Cáncer de Mama se conmemora el 19 de octubre como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para crear conciencia sobre esta enfermedad, promover la detección temprana, y fomentar el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos. En este día se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y la necesidad de continuar la investigación y el desarrollo de tecnologías para combatirlo.