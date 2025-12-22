El programa 'Activa-T' permitirá al Ayuntamiento contratar a 8 jóvenes desempleados que trabajarán en Zoo y en Medio Ambiente

El Ayuntamiento, a través de una acción impulsada desde la delegación de Empleo, Comercio y Consumo, contratará a 8 jóvenes desempleados mediante el programa de empleo ‘Activa-T’. Estos jóvenes serán de edades comprendidas entre los 18 y 29 años, tendrán un perfil técnico y, como requisito fundamental, tienen que estar inscritos en el sistema de garantía juvenil.

Los contratos tendrán una duración de seis meses a jornada completa y se realizarán en virtud de una subvención otorgada por la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que asciende a 107.600 euros en una actuación cofinanciada por la Unión Europea. A partir de la notificación de tal subvención, el Ayuntamiento dispondrá de dos meses para iniciar el proceso de convocatoria de solicitudes y selección.

En concreto, la acción que se llevará a cabo incluye dos actuaciones diferenciadas, ya que, por un lado, establece el ‘Programa de Educación Ambiental y divulgación sobre la conservación ex situ de especies amenazadas en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez Servicio de Protección Animal’ donde las contrataciones son un biólogo (Técnico Superior A1) y un monitor medioambiental (C1) y, por otro, contempla la iniciativa ‘Programa Plan de Mejora de jardinería y arbolado, Educación Ambiental y divulgación sobre el arbolado, los espacios verdes y los espacios naturales de Jerez (Servicio de Medio Ambiente)’ donde las contrataciones asociadas son seis: un biólogo (Técnico Superior A1), un monitor medioambiental (C1), un jardinero-talador (Oficial 1º de Oficio) y tres oficiales primeros de oficio de jardinería.

La delegada de Empleo, Nela García, ha valorado "muy positivamente esta subvención porque nos afianza en el camino de traer a la ciudad programas importantes para facilitar el primer acceso al mercado laboral, tal y como indica uno de los requisitos de la convocatoria”.

Al mismo tiempo, García ha subrayado que “agradecemos a la Junta de Andalucía que haya tenido en consideración nuestra solicitud para que nos podamos acoger al programa 'Activa-T' y así dar salida durante su desarrollo a la situación de estos jóvenes desempleados".