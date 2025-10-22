El Ayuntamiento presenta una nueva edición del Concurso de Foto Recetas de Comercio Justo

Ya se puede participar en el III Concurso de Foto Recetas de Comercio Justo. La delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, junto a representantes de las diferentes entidades que conforman el Grupo Motor de Jerez Ciudad por el Comercio Justo, y el director de Alcampo, Mario Alonso, como empresa colaboradora, ha presentado la tercera edición del evento, que abre su plazo de participación hasta el 20 de noviembre. Este certamen logró una participación de un centenar de trabajos el año pasado, culminando con una entrega de premios y una jornada de convivencia y merienda con productos de comercio justo.

Pina ha recordado que “estamos trabajando a lo largo de todo el año para sensibilizar y crecer en los retos que nos marca el ser una Ciudad por el Comercio Justo, y este certamen es una actividad que se ha consolidado en nuestro calendario anual. La gastronomía es una herramienta de desarrollo social, ahora vamos a comprobarlo más que nunca porque Jerez ha sido elegida Capital Española de la Gastronomía para 2026, reconocimiento que valoraba la gastronomía sostenible, movimiento en el que se enmarca el comercio justo, y es un momento muy interesante para seguir apostando por el comercio justo y por su relación con la cocina”. Mario Alonso, por su parte, ha reiterado el compromiso de Alcampo con los valores del Comercio Justo, con actividades durante todo el año.

El III Concurso de Foto Recetas presenta dos categorías (infantil y adultos), e invita a toda la ciudadanía a reflexionar sobre el comercio justo, en este caso desde el punto de vista de la alimentación y la cocina.

Las bases del concurso ofrecen la posibilidad de participar tanto con una receta dulce como salada, con el requisito de utilizar al menos dos ingredientes de comercio justo. Es necesario realizar tres fotografías, la primera imagen con los ingredientes del plato; la segunda con las instrucciones de elaboración; y la tercera con el resultado final.

Cada participante deberá presentar igualmente un documento con el nombre de la receta, los ingredientes usados, y los datos personales (nombre completo, correo electrónico y teléfono).

El certamen establece una categoría Infantil (de 8 a 16 años) y una categoría de Adultos (mayores de 16 años). En ambas categorías, el premio a la mejor receta dulce será una freidora de aire, y a la mejor receta salada, un set de sartenes. Las bases contemplan un premio especial a centros educativos y colectivos, con un carro de la compra Alcampo a la entidad más participativa. Las recetas pueden enviarse al email jerezcomerciojusto@gmail.com . Puede consultarse toda la información en www.jerez.es/comerciojusto.

El Grupo Motor de Jerez Ciudad por el Comercio Justo está conformado por el Ayuntamiento de Jerez, a través de las áreas municipales de Participación Ciudadana, y Comercio, junto a la Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz, Oxfam Intermón, PROYDE, Madre Coraje, Cáritas, Bululú, Inter y Fondo Ecosoje. Esta semana, las entidades del Grupo Motor han colaborado en la recepción a dos jóvenes productoras procedentes de Ecuador y Perú, que han participado en diferentes actividades de sensibilización tanto con la comunidad educativa como en un encuentro con la ciudadanía.