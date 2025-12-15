Aviso amarillo
El Ayuntamiento inicia las obras de una primera fase de renovación del vallado de la Laguna de Torrox

El presupuesto de esta inversión asciende a 33.552,07 euros, y el plazo de ejecución es de un mes

Imagen reciente de la Laguna de Torrox, en Jerez
15 de diciembre 2025 - 14:10

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha comenzado las obras de una primera fase del proyecto de renovación del vallado de la Laguna de Torrox, con el objetivo de proteger al público usuario de los jardines que colindan con la orilla de la lámina de agua y salvaguardar la vegetación y fauna lacustre.

Concretamente estos trabajos, que se han iniciado en el lóbulo más próximo a la N-IV, consisten en la recolocación de vallas de madera tratada, iguales a las originales, y en el arreglo de otras que se encuentran en mal estado. El presupuesto de esta inversión asciende a 33.552,07 euros, y el plazo de ejecución es de un mes.

El vallado que bordea la Laguna de Torrox se encontraba casi desaparecido y vandalizado y no ha sido objeto de ninguna intervención desde la recuperación de la lámina de agua en el año 2002, por este motivo, su reconstrucción venía siendo una demanda histórica por parte de vecinos y usuarios de este paraje. El nuevo vallado delimitará el área protegida de la Laguna de Torrox, manteniendo las condiciones adecuadas para la vegetación de las orillas y dificultando el acceso no controlado de animales o personas, como medida de protección.

