El Ayuntamiento intensifica las intervenciones en el Cementerio de cara al Día de los Difuntos y al Día de Todos los Santos

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Servicios Públicos, se encuentra en estos días intensificando su intervención en el Cementerio de Nuestra Señora de La Merced de cara al Día de los Difuntos y Día de Todos los Santos, fechas en las que un gran número de personas visita el camposanto como muestra de respeto y de recuerdo a sus familiares fallecidos.

Para mejorar el entorno y los servicios públicos, en el cementerio se están saneando las cubiertas y paramentos de los bloques de nichos, así como sellando las grietas que se hayan podido producir y pintando las cornisas y paredes.

Además se están retirando hierbas, aunque ésta es una tarea que se realiza de forma constante y rutinaria, y por primera vez en 80 años, se está procediendo a la colocación y renovación de la señalización que indica en qué cuartel y patio se encuentra el visitante.

Con esta intervención, el Ayuntamiento persigue presentar una imagen cuidada, amable y sostenible, especialmente en lugares de gran valor para la ciudadanía como el Cementerio Nuestra Señora de La Merced, un espacio de memoria de Jerez, sobre todo en festividades como las que se celebrarán los próximos días 1 y 2 de noviembre, que este año, además, coinciden con el fin de semana, lo que puede suponer una mayor afluencia de personas.

Además, desde la Delegación de Servicios Públicos se recuerda que las intervenciones en el Cementerio Nuestra Señora de La Merced son constantes. Este último verano se han realizado mejoras en el pavimento del acerado próximo a la entrada, para adecuar el entono y favorecer el bienestar de los visitantes.

Asimismo, se ha intervenido también en varios patios, una vez que estas labores de mantenimiento y mejora se desarrollan de forma continua, alternando las zonas de trabajo. Igualmente, se han desbrozado de hierbas y malezas y se han limpiado todos los patios que componen el cementerio para mantener la dignidad del espacio de forma homogénea. También se han podado las palmeras de todo el recinto y se han creado dos nuevas zonas ajardinadas, se han plantado palmeras washintonia en el patio tercero y se han solicitado nuevos árboles con el objeto de proceder a la siembra durante el próximo mes de octubre.