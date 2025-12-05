El Ayuntamiento de Jerez acomete las obras de reforma del acerado de la calle Parque Timanfaya

El Ayuntamiento de Jerez está acometiendo las obras de remodelación y reurbanización del acerado de la calle Parque Timanfaya con el fin de corregir los graves desperfectos que existían en el pavimento, por efecto de las raíces del arbolado y recuperar la accesibilidad y seguridad de la vía.

La calle Parque Timanfaya se encuentra rodeada de unifamiliares y presentaba hasta ahora un gran deterioro del acerado, con fisuras y zonas levantadas por las raíces de los árboles de los alcorques de hasta 30 centímetros, lo que hacía que esta vía fuera totalmente impracticable debido al riesgo de caídas o de accidentes.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que “estas obras que se están realizando consisten en demoler los tramos en mal estado y ejecutar un nuevo acerado, para devolver a las viviendas y a los espacios verdes colindantes la posibilidad de contar con un acceso seguro para que los vecinos puedan transitar con normalidad”. Ha señalado igualmente que con el mismo fin de hacer factible el itinerario, también “se están saneando las raíces superficiales del arbolado y aumentando los alcorques”.

Esta intervención, dirigida a mejorar la seguridad vial y la imagen del espacio público, así como la calidad de vida de los residentes de este entorno, cuenta con un presupuesto de 48.230 euros y un plazo de ejecución de un mes.