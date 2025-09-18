El Ayuntamiento de Jerez activa un programa de asesoramiento digital para PYMES del sector turístico

El delegado de Turismo, Antonio Real, en la inauguración del Programa de Asesoramiento Especializado Digital para Pymes

El Alcázar de Jerez de la Frontera ha sido testigo del inicio del Programa de Asesoramiento Especializado Digital para Pymes del Destino, organizado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Jerez y desarrollado por MB-3 Gestión.

En esta primera fase, se trata de identificar el nivel actual de digitalización de los participantes así como sus necesidades específicas en relación con el uso de herramientas TIC.

Este programa se engloba en el Plan de Sostenibilidad Turística denominado “Eje Urbano Bodeguero de Jerez de la Frontera: Distrito Sherry”, más concretamente en el apartado de Transición Digital.

Antonio Real ha dado la bienvenida a los participantes a quienes ha dicho que “en un sector tan dinámico como el turístico es necesario contar con asesoramiento, formación y capacitación en aspectos clave como la digitalización, por eso es tan importante disponer del conocimiento especializado necesario que garantice un uso eficaz y responsable de las herramientas digitales para avanzar hacia modelos de negocio innovadores”.

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo, Proyección Turística y Gestión Medioambiental, Antonio Real, ha inaugurado este jueves el acto, ha añadido que “si queremos un sector turístico competitivo, es necesario contribuir al desarrollo de actuaciones transformadoras en el ámbito de la transición digital y la sostenibilidad, dirigidas al conjunto del ecosistema turístico específico del destino, en este caso Jerez”.

El objetivo principal del proyecto, que se alargará hasta el mes de junio de 2026, es fomentar la transformación digital de las PYMES del sector turístico en Jerez, con el fin de mejorar su competitividad y sostenibilidad mediante un programa integral de formación y asesoramiento especializado que combina las sesiones presenciales con las virtuales.

Con esta acción que el Ayuntamiento de Jerez pone en marcha se responde también a uno de los ejes recogidos en el ‘Plan Estratégico de Turismo 2025-27’ presentado a los agentes turísticos como es el de la Transformación Digital para mejorar la experiencia del viajero y con ello la promoción y gestión turística aprovechando las nueva tecnologías.

Gracias a este programa las empresas contarán con un diagnóstico personalizado con el cual se les diseñará un plan de actuación acorde a sus necesidades poniendo en valor la importancia de la tecnología y su adaptación a las necesidades de los consumidores y las oportunidades actuales de desarrollo que presenta el sector en la ciudad.

Las empresas interesadas pueden formalizar su inscripción en este enlace.