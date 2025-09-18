El ladrillo sigue animando la caja del Ayuntamiento de Jerez

El auge de la actividad urbanística está teniendo su reflejo en la tesorería del Ayuntamiento de Jerez. La recuperación de este sector, que es una de las piezas angulares de la economía local, está propiciando que la tesorería municipal cuente con más capacidad de financiación de gastos, aunque por el momento estos importes no se hayan plasmado aún en liquidez.

En el presupuesto que el gobierno municipal aprobó a finales del pasado mes de agosto, ya se contemplaba un importante incremento de los ingresos por la vía urbanística para este ejercicio sustentado, por un lado, en un aumento de la recaudación por el impuesto de construcciones (ICIO) y las tasas urbanísticas en un 43% y, por otro, en la venta de La Moncloíta, el palacete municipal situado en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, que alberga algunas delegaciones, y por la que espera percibir en torno a 6,4 millones de euros. Así, de los algo más de 10 millones previstos en el documento de ingresos y gastos anterior se ha pasado a más de 18,6 millones en el presente.

Hasta el momento, la enajenación del inmueble anunciada el año pasado aún no se ha licitado, pero lo cierto es que en este 2025 los niveles de recaudación por los principales tributos que cargan la actividad urbanística están propiciando que se encamine como mínimo, a igualar los registros del año pasado una vez se cierre el ejercicio. De hecho, ya se ha superado lo presupuestado en tasas urbanísticas y se está en dígitos similares en cuanto a lo obtenido por el ICIO en este mismo periodo del año anterior.

Según el avance de ejecución presupuestaria, con datos acumulados hasta el pasado 8 de este mes, el Consistorio ha obtenido unos 4,2 millones de euros en derechos de cobro por el impuesto de construcciones y obras, el tributo que grava la ejecución de obras. No obstante, hasta la fecha ha entrado en caja hasta el momento algo menos de 400.000 euros. De este modo, al Consistorio aún le quedaría por obtener unos 2,3 millones de euros hasta final de año para cumplir con las previsiones que ha realizado en el vigente documento contable, unos cálculos que fueron avalados por el Ministerio de Hacienda al entender que la estimación se hizo basándose en la recaudación de los dos ejercicios precedentes, donde se superaron los siete millones de euros en derechos reconocidos por este tributo, y al entrar en vigor la subida del gravamen por este tributo que se estableció como requisito para aprobar una nueva refinanciación de la deuda municipal.

Sí se ha superado la previsión realizada por las tasas urbanísticas puesto que el Ayuntamiento ya ha obtenido unos 3,8 millones de euros, unos 1,2 millones respecto a lo recogido en el actual presupuesto municipal. De hecho, a principios de este mes de septiembre ya casi se alcanza lo obtenido durante todo 2024 por este epígrafe tributario, donde se contabilizaron unos 3,9 millones de euros, la cifra más alta de los registros publicados en el portal de transparencia del Consistorio. Ahora bien, de estos importes con derecho de cobro, se han recaudado poco más de 359.000 euros, según el último avance de ejecución presupuestaria conocido.

En cuanto al resto de ingresos urbanísticos, en este 2025 se ha producido, hasta el momento, una importante reducción de las multas urbanísticas, dado que hasta el momento se han contabilizado unos derechos de cobro de poco más de 60.600 euros cuando el año pasado se alcanzó los 224.000 euros, tal y como recoge la liquidación del pasado ejercicio. Por el contrario, sí han aumentado las cuotas de urbanización que han pasado de 389.000 a 2,8 millones de euros.

Finalmente, la venta de solares le ha reportado al Consistorio unos 60.900 euros en este 2025, un epígrafe que está a expensas de una de las grandes enajenaciones de patrimonio municipal que se realizará próximamente, una operación con la que espera ingresar más de seis millones de euros.